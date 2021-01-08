Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Третий день подряд рекорд: коронавирус в Севастополе - сводка за сутки ● Жителям Крыма предлагают принять коронавирусную реальность ● В Крыму 230 новых заражений за сутки ● Несколько отелей Крыма провели подпольные новогодние вечеринки ● Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 стабилизирующейся
В Крыму зафиксирована смерть девяти пациентов с COVID-19
Девять человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
Общее число умерших с начала пандемии составило 574 человека.
В Крыму за прошедшие сутки подтверждено 230 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 27 164 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 21 354 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму 230 новых заражений за сутки. За 7 января на территории Республики Крым зарегистрировано 230 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 стабилизирующейся. Обстановка, связанная с распространением COVID-19 в России, характеризуется как стабилизирующаяся.
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В Крыму 230 новых заражений за сутки
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