В Крыму зафиксирована смерть девяти пациентов с COVID-19

Девять человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Общее число умерших с начала пандемии составило 574 человека.

В Крыму за прошедшие сутки подтверждено 230 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 27 164 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 21 354 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму 230 новых заражений за сутки. За 7 января на территории Республики Крым зарегистрировано 230 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 стабилизирующейся. Обстановка, связанная с распространением COVID-19 в России, характеризуется как стабилизирующаяся.

Коронавирус унес жизни еще девяти крымчан. В Крыму официально подтверждено еще девять случаев смертей от ковида.

Антирекорд каждый день: сводка по коронавирусу в Севастополе. За прошедшие сутки в Севастополе выявили 91 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.