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Общество

В Крыму кошка усыновила бельчат-сирот

08:40 пятница, 8 января 2021

Хищница-кошка и грызуны, согласно задумке природы, должны быть врагами.

Но крымская кошка проигнорировала условности и усыновила четырех осиротевших бельчат.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Несколько отелей Крыма провели подпольные новогодние вечеринки. В новогодние праздники сотрудники Министерства курортов и туризма РК продолжают проводить мониторинговые выезды.

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