Общество
В Крыму кошка усыновила бельчат-сирот
Хищница-кошка и грызуны, согласно задумке природы, должны быть врагами.
Но крымская кошка проигнорировала условности и усыновила четырех осиротевших бельчат.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Несколько отелей Крыма провели подпольные новогодние вечеринки. В новогодние праздники сотрудники Министерства курортов и туризма РК продолжают проводить мониторинговые выезды.
Какой сегодня праздник 7 января. Сегодня, 7 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 6 января. Сегодня, 6 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В соцсетях Севастополя объявили «помойный флешмоб». Горожанам предлагают делиться снимками мусорок, чтобы обратить внимание на себя.
В Крыму 230 новых заражений за сутки
За 7 января на территории Республики Крым зарегистрировано 230 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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Сегодня, 8 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В ФСБ рассказали с какими предметами они не пускают в Крым граждан Украины
Врио начальника пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Андрей Шеин рассказал, какие чаще всего предметы граждане Украины пытаются провезти на полуостров.
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Водитель иномарки насмерть разбился в Симферополе
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МЧС предупредило о дождях и ветре в Крыму
19 часов назад
Антирекорд каждый день: сводка по коронавирусу в Севастополе
За прошедшие сутки в Севастополе выявили 91 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.