В Крыму кошка усыновила бельчат-сирот

Хищница-кошка и грызуны, согласно задумке природы, должны быть врагами.

Но крымская кошка проигнорировала условности и усыновила четырех осиротевших бельчат.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Несколько отелей Крыма провели подпольные новогодние вечеринки. В новогодние праздники сотрудники Министерства курортов и туризма РК продолжают проводить мониторинговые выезды.

Какой сегодня праздник 7 января. Сегодня, 7 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 6 января. Сегодня, 6 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В соцсетях Севастополя объявили «помойный флешмоб». Горожанам предлагают делиться снимками мусорок, чтобы обратить внимание на себя.