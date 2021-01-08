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Коронавирус в Крыму

В Крыму 230 новых заражений за сутки

08:58 пятница, 8 января 2021
В Крыму 230 новых заражений за сутки

фото © strana.ua

За 7 января на территории Республики Крым зарегистрировано 230 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 175 выявлены при обращении за медицинской помощью, 55 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3212 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 68 человек, выздоровевших за весь период – 21 354 человека.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Антирекорд каждый день: сводка по коронавирусу в Севастополе. За прошедшие сутки в Севастополе выявили 91 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

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Названы два сценария развития пандемии коронавируса в России. В зависимости от ситуации, вирус может исчезнуть или останется с нами.

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В Крыму 230 новых заражений за сутки

В Крыму 230 новых заражений за сутки

За 7 января на территории Республики Крым зарегистрировано 230 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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