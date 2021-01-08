В конкурсе от «Википедии» объявили автора лучшего фото Севастополя

Генуэзская башня №9, Севастополь | фото © AlimThe Great

Фотография Генуэзской башни №9, которая находится в Балаклавском районе, признана лучшим фото Севастополя в украинской части международного конкурса историко-культурного наследия «Вики любит памятники».

Автор снимка – пользователь с никнеймом AlimThe Great.

По словам члена жюри, краеведа-любителя и фотографа-любителя Натальи Шестаковой, на фото, прежде всего, видно «хорошее крымское побережье, а объект едва видимый».

«Несмотря на это и определенные технические замечания к качеству фото, композиционно и по выразительности это лучшее изображение, по моему мнению, из Севастополя в этом году из предоставленной нам подборки», – пояснила Шестакова.

Отмечается, что Генуэзская башня – главная достопримечательность Балаклавского района, один из самых интересных памятников истории и археологии Крыма. Список достопримечательностей Севастополя насчитывает 672 объекта, из них 436 памятников уже представлены фотографиями на Викискладе. В 2020 году на конкурс загрузили 177 фото 66 памятников города.

«Вики любит памятники» (Wiki Loves Monuments) – международный конкурс фотографий памятников культурного наследия для иллюстрирования Википедии, который был основан в 2010 году в Нидерландах.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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