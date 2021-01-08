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В Евпатории прошел «рождественский заплыв» в море

В Евпатории прошел «рождественский заплыв» в море

фото © скрин видео

В Евпатории на Рождество устроили массовый заплыв в море, сообщает крымский телеканал «Миллет».

Как говорится в сюжете телеканала, участники заплыва, многие из которых пенсионеры, убеждены, что «закаливание укрепляет организм и помогает противостоять инфекциям».

Сообщается, что температура морской воды во время погружения составляла +6 градусов при +12 градусах – на берегу.

Следующие массовые заплывы, по информации корреспондентов телеканала, запланированы в конце февраля в Севастополе и Феодосии, а 8 марта в Алуште.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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В Евпатории прошел «рождественский заплыв» в море

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