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Коронавирус в Крыму

Третий день подряд рекорд: коронавирус в Севастополе - сводка за сутки

Третий день подряд рекорд: коронавирус в Севастополе - сводка за сутки

фото © gazetauzao.ru

За минувшие сутки в Севастополе выявлено 92 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Правительство города.

«По состоянию на утро 8 января зарегистрированы 92 новых случаев заболевания COVID-19. 33 человека выписаны после выздоровления. Умерли шесть человек в возрасте от 61 года до 87 лет», - говорится в сообщении.

Таким образом, общее количество заразившихся коронавирусом в Севастополе с начала пандемии достигло 7467 человек, выздоровело 6826, жертвами болезни стали 270 человек.

На стационарном лечении остаются 220 человек, в отделениях для лечения легких форм заболевания 238. 575 человек находятся под наблюдением после контакта с заболевшими COVID-19. Диагноз у них не подтвержден.

В РК за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 230 человек. Жертвами болезни стали девять пациентов. Таким образом в республике общее количество случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 27 164, всего умело 564 человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 стабилизирующейся. Обстановка, связанная с распространением COVID-19 в России, характеризуется как стабилизирующаяся.

Коронавирус унес жизни еще девяти крымчан. В Крыму официально подтверждено еще девять случаев смертей от ковида.

Антирекорд каждый день: сводка по коронавирусу в Севастополе. За прошедшие сутки в Севастополе выявили 91 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Отдыхающие не повлияли на статистику по новым заражениям в Крыму. В Крыму - все стабильно. Огромные толпы туристов без масок никак официально не влияют на динамику числа новых заражений коронавирусом.

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Третий день подряд рекорд: коронавирус в Севастополе - сводка за сутки

Третий день подряд рекорд: коронавирус в Севастополе - сводка за сутки

За минувшие сутки в Севастополе выявлено 92 случая заражения коронавирусом.

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В Крыму 230 новых заражений за сутки

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