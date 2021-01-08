Скорая сбила ребенка на пешеходном переходе в Севастополе

Мальчик двигался по «зебре» с самокатом. Скорая спешила.

«Скорая на пешеходном переходе по направлению Кожанова –Техническая библиотека сбила ребенка на самокате», – такое сообщение и фотография с места событий появились в одной из севастопольских групп в социальной сети Вконтакте и быстро разошлось репостами.

В обсуждении пользователи написали, что мальчик двигался по пешеходному переходу на зеленый свет светофора, а самокат якобы вел в руках. Сообщали люди и о том, что на лобовом стекле автомобиля сильная вмятина и оно пошло трещинами, но следов крови не было.

Водителям карет «скорой помощи», происшествия на дорогах с которыми в последнее время участились, в дискуссии припомнили многое – и то, что надо было убедиться, что пропускают, и снизить скорость, и включить звуковой сигнал.

О ДТП и состоянии ребенка официально пока не сообщается.

В тексте использованы материалы: Форпост

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