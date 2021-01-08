Прогноз погоды в Крыму на пятницу 8 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 8 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, ветер (юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. На южном побережье - дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, ветер (юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, ветер (юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер южный 7 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 11, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер южный 8 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 89 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер южный 23 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 94 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 7 до 9, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер южный 9 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 99 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 7, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-восточный 14 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 90 до 99 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 6 до 8, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер южный 28 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью от 5 до 8 градусов. Ветер южный 16 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 94 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 2 до 6, ночью от 3 до 5 градусов. Ветер восточный 14 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 99 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер южный 6 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 6, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер южный 6 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 8, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 10, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 25, на Кипре - 20, в Одессе - 6, в Сочи - 13, в Турции - 19, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

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