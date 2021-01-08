На берег под Алуштой выбросило мертвого дельфина

На побережье курортного поселка Утес в городском округе Алушта выбросило тело мертвого дельфина.

Об этом сообщили очевидцы в социальной сети.

По словам местных жителей, дельфин мог запутаться в рыбацких сетях.

Подобные случаи в этом районе, по словам жителей поселка, не редкость.

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