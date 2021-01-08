Общество
Какой сегодня праздник 8 января
фото © pixabay.com
Сегодня, 8 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают 10 самых разных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Собор Пресвятой Богородицы
На следующий день после праздника Рождества Христова, 8 января по новому стилю, православный мир отмечает важный праздник – Собор Пресвятой Богородицы.
В этот день Православная Церковь с хвалебными и благодарственными песнями обращается к Богоматери, ставшей избранным орудием Промысла, родившей Спасителя. Именно потому, что Пресвятая Дева является Той, от которой родился, воплотился Спаситель наш Иисус Христос, и установлен этот праздник ее чествования сразу после Его Рождества.
Собором этот день называется потому, что в отличие от отдельных праздников в честь Пресвятой Богородицы (например, Ее Зачатие, Рождество, Благовещение и пр.) в данный день совершается общее (соборное) празднование и других лиц, близких Пресвятой Деве Марии и Господу Иисусу Христу.
Праздник иконы Божией Матери «Милостивая-Киккская»
По преданию, икона Божьей Матери «Милостивая-Киккская» была написана святым апостолом Лукой. Вместе с двумя другими написанными им образами он отослал ее в Египет. Оттуда образ был переправлен в Царьград (Константинополь), чтобы сохранить святыню от гонителей христианской веры.
До сих пор к помощи этой иконы прибегают люди, исцеляются от бесплодия, женских болезней, по молитвам к Киккскому образу на землю нисходит дождь в засушливую погоду.
Лики Богоматери и Богомладенца на иконе «Милостивая-Киккская» по установленному в древности обычаю закрыты от взора людей плотным покровом, который никогда не снимается. Даже когда монахи меняют покров по ветхости, они выносят образ из храма, поднимая и обращая его к небу. По сохранившемуся на Кипре преданию, тот, кто осмелится приоткрыть пелену, — может ослепнуть.
День повитух (Бабьи каши)
Бабьи каши - день народного календаря у славян, отмечался русскими и белорусами 26 декабря или 27 декабря, болгарами - 8 января, сербами - 28 декабря. В обрядах дня присутствовали следы культа Параскевы Пятницы, который, в свою очередь, восходит к почитанию Великой богини-матери.
Также сегодня, 8 января, отмечают такие праздники:
- День войны с бедностью (War on Poverty Day) в США
- День умасливания гремлинов
- День компьютерного набора (Typing Day)
- День распространения микробов радости (Joy Germ Day) в США
- День английской ириски (National English Toffee Day)
- Фестиваль женщин (Гинайкратия) в Греции
- День содружества в Северных Марианских островах
Сегодня именины празднуют: Еварест, Ефим, Константин, Констанций.
Что происходило 8 января в прошлые годы
1861 - В России вышел первый номер журнала «Вокруг Света»старейшего русского, советского и российского научно-популярного и страноведческого журнала.
1942 - Началась Ржевско-Вяземская наступательная операция.
1957 - Бобби Фишер в возрасте 14 лет стал чемпионом США по шахматам. По версии журнала Chess Informant, Бобби является лучшим шахматистом XX века.
1959 - Шарль де Голль становится президентом Французской Республики.
1961 - Французы на референдуме проголосовали за предоставление Алжиру независимости.
1977 - В Москве прогремело 3 взрыва: на улице 25 Октября, в магазине на площади Дзержинского и в вагоне поезда метро между станциями «Измайловский парк» и «Первомайская».
1988 - Подвиг девятой роты у высоты 3234. Бой у высоты 3234бой за господствующую высоту над дорогой в город Хост (Афганистан) между частями Советской Армии и вооруженными формированиями афганских мятежников.
1994 - с космодрома Байконур осуществлен запуск российского пилотируемого космического корабля Союз ТМ-18.
2004 - Прошла церемония «крещения» морского суперлайнера «Queen Mary 2».
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 8 января. Какие праздники будут завтра?
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