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Власть

Из-за засухи в Крыму пострадали посевы горчицы, льна, проса и подсолнечника

10:01 пятница, 8 января 2021

Из-за засухи в 2020 году в Джанкойском районе пострадали посевы горчицы, льна, проса и подсолнечника, сообщила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко.

По ее словам, недосев масленичных культур «в связи с малым запасом продуктивной влаги» составил около 5-6 тысяч га, с посеянных более чем 11 тысяч га намолочено 6997,8 тонны, в результате чего урожайность составила 6,4 ц/га.

«В период с марта по октябрь наблюдалось природное явление «атмосферная и почвенная засуха», которая негативно сказалась на развитии растений в течении всего вегетационного периода от чего пострадали посевы горчицы, льна, проса и подсолнечника», – цитирует Федоренко пресс-служба российской администрации города.

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