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Власть

Госпрограмму развития Крыма продлили до 2025 года

15:35 пятница, 8 января 2021
Госпрограмму развития Крыма продлили до 2025 года

фото © Новости Крыма

Государственную программу социально-экономического развития Республики Крым продлили еще на два года.

Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

— Слова «2019-2022 годы» заменить на слова «2019-2024 годы», — говорится в документе.

Также, согласно документу, объемы финансирования увеличены почти в два раза – до 712 млрд рублей.

Госпрограмма развития Крыма будет реализована в два этапа: первый в 2019-2022 гг., второй в 2023-2024 гг.

Основной механизм реализации госпрограммы — ФЦП. В 2020 году в Крыму почти на 100% освоили деньги, выделенные на выполнение федеральной целевой программы развития полуострова. Из выделенных в прошлом году 65,5 млрд рублей освоено 63,5 млрд рублей, что составляет более 99%.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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