Эксперты призвали крымчан готовиться к бедности

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Экономический обозреватель, бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма Александр Басов высказал мнение, что 2021 год будет сложным для крымчан в экономическом и социальном планах.

«К сожалению, из прогнозов российских экономистов складывается не обнадеживающая картина. Кризис будет усугубляться, денег в бюджете на социальные статьи будет все меньше и меньше. Сокращаются расходы на здравоохранение, на образование, одновременно увеличиваются расходы на Вооруженные силы, на правоохранительные органы и так далее. Соответственно, население будет жить еще более бедно, и никаких предпосылок к улучшению я не наблюдаю», – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в Крыму продолжатся проблемы у представителей малого и среднего бизнеса.

«Крымский бизнес входит в 2021 год с большими финансовыми и количественными потерями – предприятий стало еще меньше. Сворачивание малого и среднего бизнеса – это общая тенденция российской экономики, просто в Крыму она более ярко выражена. В 2020-м платежеспособность населения очень снизилась, и надеяться на изменения к лучшему в 2021-м просто не приходится», – заявил Басов.

Напомним, министр финансов Крыма Ирина Кивико сообщила о потерях бюджета полуострова из-за коронавируса. Так, по ее словам, по сравнению с прошлым годом собственные доходы у Крыма понизились на 1,7% и приблизились к отметке в 37 млрд рублей.

По данным Минфина Крыма, по состоянию на 1 октября 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 Крым потерял 15% доходов по налогу на прибыль.

В июне 2020 года крымские власти одобрили исполнение бюджета с дефицитом в 275,3 миллиона рублей.

Ранее Кивико рассказала, что кассовые назначения по доходам Крыма за 5 месяцев недовыполнены на 7,7% или 1,4 миллиарда рублей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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