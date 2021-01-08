Происшествия
Девушка выпала из окна многоэтажки в Крыму
В ночь на 4 января в Евпатории из окна 14-го этажа выпала 24-летняя девушка.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Евпаторийка скончалась на месте от полученных травм. Прибывшие медики констатировали ее смерть.
Известно, что погибшая была известной моделью в Крыму, участвовала в различных мероприятиях, связанных со здоровым образом жизни. Также отмечается, что девушка находилась в депрессии.
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