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Происшествия

Девушка выпала из окна многоэтажки в Крыму

В ночь на 4 января в Евпатории из окна 14-го этажа выпала 24-летняя девушка.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Евпаторийка скончалась на месте от полученных травм. Прибывшие медики констатировали ее смерть.

Известно, что погибшая была известной моделью в Крыму, участвовала в различных мероприятиях, связанных со здоровым образом жизни. Также отмечается, что девушка находилась в депрессии.

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