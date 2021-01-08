Власть
Бухту в окрестностях Судака продолжают огораживать забором
фото © Кафа
«Забором меньше, забором больше. Уже весь Крым в заборах…», — сетуют крымчане.
К слову, некоторые местные давно и упорно протестуют против строительства кластера молодежного форума «Таврида» в этом месте. Говорят, стройка уничтожит часть заповедной территории у мыса Меганом и в живописной бухте Капсель. И будет там очередная «Рублевка», а не площадка для молодых и перспективных.
Другие же считают, что такая локация привлечет больше туристов, значит и Крым заработает больше. Масштабный проект не радует многих еще и потому, что он создаст дополнительные проблемы с водой.
Однако инициаторы проекта «Таврида» в голос утверждают, что это некоммерческая история и задумана она исключительно во благо. Это будет некий арт-парк, который станет международной площадкой.
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Не очень добросовестный подрядчик» получил новый дорогой контракт в Севастополе. Новая школа на 450 мест на Радиогорке в Севастополе будет построена в течение 2021 года. Конкурс на возведение объекта в 300 миллионов рублей выиграло ООО «Теплицстройсервис».
Севастополь не будет заниматься трассой Таврида. Одним из объектов ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя на 2021 год будет 8-й этап трассы Таврида.
Вдоль трассы «Таврида» пообещали высадить более 9 тысяч деревьев. Чтобы компенсировать вырубку деревьев во время строительства трассы «Таврида», в Крыму высадят больше девяти тысяч деревьев, сообщил замминистра экологии и природных ресурсов республики Владимир Капитонов.
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