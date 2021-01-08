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Арт-объект «Черные камни»: на набережной Балаклавы неделю лежат мешки с мусором
фото © Форпост
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К «мусорной перекличке» районов Севастополя присоединилась Балаклава. По набережной Назукина равномерно и живописно распределились черные пакеты, набитые мусором.
Первая «скульптурная группа» встречает гостей на самом проходном месте — в начале пешеходной зоны. Автор поста в группе «Черный список» Вконтакте пишет, что мусор не вывозили 5 дней.
«Издалека, не вглядываясь, выглядит как арт-обьект — черные камни», — язвят одни участники обсуждения.
«Ниче, как Марину построят, так и мусор исчезнет», — иронизируют другие, вспоминая резонансный проект балаклавской яхтенной марины.
На публикацию откликнулся оператор - Благоустройство Севастополя. Его представитель пояснил, что ситуация в Балаклаве не так однозначна и то, что 5 дней не было вывоза - неверно.
«Вывоз мешков с набережной производится 3 раза в сутки. Первая выемка с 7 до 8 утра, вторая с 13 до 14 и вечером. За пять дней мешки пришлось бы вывозить КАМАЗом», - объясняет оператор.
Сейчас руководство района определяет другую точку временного сбора ТКО, с набережной ее уберут.
В тексте использованы материалы: Форпост
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