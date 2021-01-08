Арт-объект «Черные камни»: на набережной Балаклавы неделю лежат мешки с мусором

фото © Форпост

Социальные сети беспощадны к коммунальщикам: «мусорные» фото кочуют из группы в группу.

К «мусорной перекличке» районов Севастополя присоединилась Балаклава. По набережной Назукина равномерно и живописно распределились черные пакеты, набитые мусором.

Первая «скульптурная группа» встречает гостей на самом проходном месте — в начале пешеходной зоны. Автор поста в группе «Черный список» Вконтакте пишет, что мусор не вывозили 5 дней.

«Издалека, не вглядываясь, выглядит как арт-обьект — черные камни», — язвят одни участники обсуждения.

«Ниче, как Марину построят, так и мусор исчезнет», — иронизируют другие, вспоминая резонансный проект балаклавской яхтенной марины.

На публикацию откликнулся оператор - Благоустройство Севастополя. Его представитель пояснил, что ситуация в Балаклаве не так однозначна и то, что 5 дней не было вывоза - неверно.

«Вывоз мешков с набережной производится 3 раза в сутки. Первая выемка с 7 до 8 утра, вторая с 13 до 14 и вечером. За пять дней мешки пришлось бы вывозить КАМАЗом», - объясняет оператор.

Сейчас руководство района определяет другую точку временного сбора ТКО, с набережной ее уберут.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В севастопольском селе не подключают газ из-за «крымских» санкций против Газпрома. Развожаев дезинформирует Кремль, что поселки подключены, а его подчиненные объясняют жителям, что подведение труб к их домам пагубно отразится на будущем России.

В Крыму запретили нырять на пляжах. В Крыму с 2021 года вступают в силу новые правила работы пляжей. Теперь отдыхающим нельзя приводить с собой животных и нырять.

В Симферополе обещают высадить около семи тысяч саженцев деревьев и кустарников. Власти крымской столицы закупили 6,7 тысяч саженцев на 12 млн рублей для озеленения города.

В два раза меньше: на сколько обмелели водохранилища Крыма за год. Запас воды в водохранилищах Крыма к концу года составил чуть более 30 млн кубометров, что на 61 млн кубометров меньше, чем год назад.