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Водный кризис

Водохранилище под Симферополем превратилось в пустыню

Водохранилище под Симферополем превратилось в пустыню

фото © Примечания

Пользователи соцсетей публикуют видеоролики, на которых можно увидеть лужу, оставшуюся от водоема.

Аянское водохранилище, являющееся одним из основных источников пресной воды для Симферополя, почти полностью пересохло. Соответствующие видеозаписи публикуют пользователи соцсетей.

Водохранилище в пригороде крымской столицы превратилось в пустыню с потрескавшейся землей, в низине которой осталась лишь маленькая лужа. В нее впадает исчезающий ручей, который когда-то был рекой Аян.

Запас воды в водохранилищах Крыма к концу года составил чуть более 30 млн кубометров, что на 61 млн кубометров меньше, чем год назад.

По оценкам специалистов, за прошлый месяц водохранилища Крыма обмелели еще на пять млн кубометров воды.

«Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и составил: Белогорское – 0,47 млн кубометров, Симферопольское – 0,3, Счастливое – 0,108. В Партизанское и Чернореченское водохранилища приток воды отсутствовал», - отметили эксперты.

В тексте использованы материалы: Примечания

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В Симферополе обещают высадить около семи тысяч саженцев деревьев и кустарников. Власти крымской столицы закупили 6,7 тысяч саженцев на 12 млн рублей для озеленения города.

В два раза меньше: на сколько обмелели водохранилища Крыма за год. Запас воды в водохранилищах Крыма к концу года составил чуть более 30 млн кубометров, что на 61 млн кубометров меньше, чем год назад.

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