Происшествия
Водитель иномарки насмерть разбился в Симферополе
Мужчина на высокой скорости влетел в бордюр, из-за чего машина перевернулась на крышу.
В симферопольском переулке Элеваторный произошло ДТП с участием легковушки, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Водитель автомобиля «Тойота Камри», двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением и влетел в бордюр у воинской части. Машину занесло и она опрокинулась, столкнувшись с деревом. По словам свидетелей аварии, водитель скончался на месте происшествия, вылетев из салона авто.
«Я был в 50 метрах от места потери управления. Он промчался примерно на 140 км/ч, несколько раз кувыркнулся и пролетел кубарем несколько метров», - написал очевидец Виктор Стриковский.
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