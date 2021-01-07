Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.7
воздух +10
море +11

Происшествия

Водитель иномарки насмерть разбился в Симферополе

Мужчина на высокой скорости влетел в бордюр, из-за чего машина перевернулась на крышу.

В симферопольском переулке Элеваторный произошло ДТП с участием легковушки, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Водитель автомобиля «Тойота Камри», двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением и влетел в бордюр у воинской части. Машину занесло и она опрокинулась, столкнувшись с деревом. По словам свидетелей аварии, водитель скончался на месте происшествия, вылетев из салона авто.

«Я был в 50 метрах от места потери управления. Он промчался примерно на 140 км/ч, несколько раз кувыркнулся и пролетел кубарем несколько метров», - написал очевидец Виктор Стриковский.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

На пожаре в Саках спасли женщину. Вчера в службу спасения поступило сообщение о сильном задымлении в многоквартирном доме по адресу: г. Саки ул. Санаторная.

В Севастополе иномарка вылетела с дороги и перевернулась. В Севастополе автомобилист вылетел за пределы трассы и перевернулся.

В Крыму ищут десятки животных, потерявшихся в новогоднюю ночь из-за фейерверков. В новогоднюю ночь в Крыму теряется вдвое больше домашних животных, чем обычно.

В Севастополе в разгар праздников из-под воды подняли бомбу. Масштабная пиротехническая операция успешно проведена в самом центре Севастополя в разгар праздничных выходных.

Общество
Этот год станет самым коротким за 50 лет из-за ускорения Земли

Этот год станет самым коротким за 50 лет из-за ускорения Земли

Планета стала вращаться быстрее, хотя до этого замедлялась.

Коронавирус в Крыму
Несколько отелей Крыма провели подпольные новогодние вечеринки

Несколько отелей Крыма провели подпольные новогодние вечеринки

В новогодние праздники сотрудники Министерства курортов и туризма РК продолжают проводить мониторинговые выезды.

Коронавирус в Крыму
Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 стабилизирующейся

Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 стабилизирующейся

Обстановка, связанная с распространением COVID-19 в России, характеризуется как стабилизирующаяся.

Власть
Севастополь неожиданно вошел в десятку городов с высоким уровнем жизни

Севастополь неожиданно вошел в десятку городов с высоким уровнем жизни

Исследование проводилось в течение 2020 года.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации