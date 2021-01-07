Водитель иномарки насмерть разбился в Симферополе

Мужчина на высокой скорости влетел в бордюр, из-за чего машина перевернулась на крышу.

В симферопольском переулке Элеваторный произошло ДТП с участием легковушки, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Водитель автомобиля «Тойота Камри», двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением и влетел в бордюр у воинской части. Машину занесло и она опрокинулась, столкнувшись с деревом. По словам свидетелей аварии, водитель скончался на месте происшествия, вылетев из салона авто.

«Я был в 50 метрах от места потери управления. Он промчался примерно на 140 км/ч, несколько раз кувыркнулся и пролетел кубарем несколько метров», - написал очевидец Виктор Стриковский.

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