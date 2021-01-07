Власти Крыма обещают решить транспортную проблему нового медцентра Семашко

В министерстве транспорта Крыма утверждают, что проработали вопросы транспортного обеспечения нового медицинского центра имени Семашко, который находится на окраине Симферополя.

По данным ведомства, с 5 января организовано автобусное сообщение из поселка Битумное. Маршрут №55 следует до автостанции «Западная». При этом с 11 января, по данным министерства, количество автобусов увеличиться до 10 (сейчас их 8).

Также с декабря 2020 года продлен маршрут № 95 «Агроуниверситет – ул. Гурзуфская» до пос. Битумное. Власти обещают увеличить количество автобусов до 12 (сейчас их 8).

Вместе с тем, согласно данным министерства, остановка «Новый медицинский центр» включена в схемы движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок:

- «Гвардейское – Симферополь», обслуживается 4 автобусами большого класса марки ЛиАЗ общей вместимостью 110 пассажиров. С 20.12.2020 увеличено количество автобусов до 5 единиц;

- «Урожайное – Симферополь», обслуживается 2 автобусами малого класса марки «Богдан» общей вместимостью 40 пассажиров;

- «Первомайское – Симферополь», обслуживается 1 автобусом малого класса марки «Богдан» общей вместимостью 40 пассажиров;

- «Калиновка – Симферополь», обслуживается 2 автобусами малого класса марки «Богдан» общей вместимостью 40 пассажиров;

- «Красное – Симферополь», обслуживается 2 автобусами большого класса марки КАВЗ общей вместимостью 35 пассажиров;

- «Широкое – Симферополь», обслуживается 2 автобусами большого класса марки КАВЗ общей вместимостью 35 пассажиров;

- «Новоандреевка – Симферополь», обслуживается 1 автобусом малого класса марки «Богдан» общей вместимостью 40 пассажиров.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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