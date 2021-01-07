Санкции
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Власти Британии разрешили своим судам в экстренных случаях заходить в крымские порты
фото © Новости Крыма
Практического значения это решение не имеет, поскольку суда Британии на побережье Черного моря замечены не были.
Российские СМИ сообщают, что Великобритания после Brexit ослабила «крымские санкции»: теперь ее судам разрешается платить ГУП «Крымские морские порты» за услуги портов — Керченского, Евпаторийского, Ялтинского.
Великобритания, вышедшая в феврале прошлого года из Евросоюза, ослабила санкции против Крыма. Об этом сообщается в генеральной лицензии, опубликованной на сайте правительства Соединенного Королевства.
Теперь британским судам разрешено платить ГУП «Крымские морские порты» за услуги портов.
«В соответствии с лицензией INT/2020/059 лица могут осуществлять оплату из незамороженных средств государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымские морские порты» за услуги, предоставляемые в портах Керченского рыбного порта, Ялтинского торгового порта и Евпаторийского торгового порта, а также за услуги, предоставляемые «Госгидрографией» и портовыми терминалами «Крымских морских портов», — говорится в документе.
Предполагается, что зарубежные суда могут заходить в крымские порты в экстренных обстоятельствах и должны иметь возможность оплачивать такие услуги. Кроме того, ГУП «Крымские морские порты» и его филиал «Госгидрография» взимают ряд сборов (например, навигационный) за транзит судов в акваториях Керчи и других крымских портов.
ГУП «Крымские морские порты» находится в тяжелом финансовом положении, что связано с режимом западных санкций, резко сокративших объемы международных заходов в крымские порты, и введением в строй Крымского моста, оттянувшего на себя часть морских перевозок. В 2019 году чистый убыток «Крымских морских портов» составил 175 млн руб. (в 2018 году было 411,7 млн руб. убытка), следует из отчетности предприятия. Из-за этого в 2020 году предприятие проводило сокращения штата.
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