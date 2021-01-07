Происшествия
В Симферополе задержали двух женщин, решивших «поживиться» выручкой из кассы
В отделы полиции Симферополя за сутки поступило два заявления о кражах выручки из касс предприятий.
В первом случае в полицию обратилась индивидуальный предприниматель с сообщением о том, что ее администратор-продавец из кассы совершила кражу денежных средств в размере около 30 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю по подозрению в совершении кражи задержана ранее не судимая 47-летняя местная жительница.
Во втором случае за помощью к сотрудникам полиции обратилась администратор одного из кафе города. Стражам порядка женщина сообщила, что взяла на стажировку продавцом девушку, которая похитила из кассы денежные средства в сумме 16 тысяч рублей.
Оперативниками отдела полиции №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю по подозрению в совершении кражи установлена и задержана ранее судимая за имущественные преступления 27-летняя жительница Симферополя.
Обе подозреваемые чистосердечно признались в совершении преступлений. Денежные средства, полученные преступным путем, злоумышленницы потратили на собственные нужды.
Следователями ОП №1 «Железнодорожный» и ОП №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п.»в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
Санкцией данной статьи предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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