В Симферополе задержали двух женщин, решивших «поживиться» выручкой из кассы

В отделы полиции Симферополя за сутки поступило два заявления о кражах выручки из касс предприятий.

В первом случае в полицию обратилась индивидуальный предприниматель с сообщением о том, что ее администратор-продавец из кассы совершила кражу денежных средств в размере около 30 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю по подозрению в совершении кражи задержана ранее не судимая 47-летняя местная жительница.

Во втором случае за помощью к сотрудникам полиции обратилась администратор одного из кафе города. Стражам порядка женщина сообщила, что взяла на стажировку продавцом девушку, которая похитила из кассы денежные средства в сумме 16 тысяч рублей.

Оперативниками отдела полиции №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю по подозрению в совершении кражи установлена и задержана ранее судимая за имущественные преступления 27-летняя жительница Симферополя.

Обе подозреваемые чистосердечно признались в совершении преступлений. Денежные средства, полученные преступным путем, злоумышленницы потратили на собственные нужды.

Следователями ОП №1 «Железнодорожный» и ОП №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п.»в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкцией данной статьи предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин удушил полуторогодовалую дочь за плохое поведение. Житель Бахчисарая задержан по подозрению в убийстве малолетней дочери.

В Симферополе квартирант украл у арендодателя барабан, скрипку и гитару. В территориальный отдел полиции города Симферополя поступило заявление от 59-летнего местного жителя о похищении его имущества.

Феодосиец украл у жителей Белогорска более 4,5 млн рублей. Феодосиец задержан по подозрению в краже у жителей Белогорска денег и ювелирных изделий на сумму более 4,5 млн рублей.

Житель Самары украл около четырех млн рублей с банковских карт крымчан. Жителя Самарской области будут судить за 59 эпизодов краж с банковских карт крымчан.