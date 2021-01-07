В Крыму в храмах спели колядки и песни на украинском языке

В Севастополе 6 января на вечерних праздничных службах по случаю сочельника Рождества Христова исполняли колядки и щедривки на украинском языке.

Церковные хоры с успехом исполнили рождественский хит – «Щедрик» украинского композитора Николая Леонтовича.

В различных храмах Севастополя в сочельник после вечерней службы певчие на клиросе по традиции устроили небольшой концерт из произведений украинских композиторов. В центральном Покровском соборе исполнили песни рождественско-новогоднего цикла.

Начали с «Щедрика» Леонтовича, после спели величальную колядку «Добрый вечір тобі, пане господарю», колядки христианского цикла «Нова радість стала», «Пречистая Діва сина породила», «На небі зiрка», а также австрийскую рождественскую песню «Тиха нічь, свята нiчь».

Такие мини-концерты в Севастополе устраивают каждое Рождество.

В 2019 году в Севастополе на рождественских концертах в храмах и в выступлениях воспитанников воскресных школ также звучал «Щедрик». Дети-колядующие на Рождество предпочитают исполнять украинские колядки.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Запасы хамсы существенно сократились в Азовском море. Росрыболовство сообщило о сокращении запасов хамсы в Азовском море.

Знатно порыбачил: улов крымчанина потянул на 6,6 млн и уголовное дело. В Крыму возбудили уголовное дело против жителя Раздольненского района, который попался пограничникам на незаконном лове черноморской креветки.

На набережной Ялты снова запрещают ловить рыбу. С ноября вводятся ограничения на добычу водных биоресурсов, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.

Крымчан кормят прошлогодней хамсой, засоленной в морской воде. В Керчи до сих пор не стартовал сезон по вылову хамсы, а на традиционном местном лакомстве уже наживаются стихийные торговцы.