Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.7
воздух +10
море +11

Общество

В Крыму в храмах спели колядки и песни на украинском языке

В Севастополе 6 января на вечерних праздничных службах по случаю сочельника Рождества Христова исполняли колядки и щедривки на украинском языке.

Церковные хоры с успехом исполнили рождественский хит – «Щедрик» украинского композитора Николая Леонтовича.

В различных храмах Севастополя в сочельник после вечерней службы певчие на клиросе по традиции устроили небольшой концерт из произведений украинских композиторов. В центральном Покровском соборе исполнили песни рождественско-новогоднего цикла.

Начали с «Щедрика» Леонтовича, после спели величальную колядку «Добрый вечір тобі, пане господарю», колядки христианского цикла «Нова радість стала», «Пречистая Діва сина породила», «На небі зiрка», а также австрийскую рождественскую песню «Тиха нічь, свята нiчь».

Такие мини-концерты в Севастополе устраивают каждое Рождество.

В 2019 году в Севастополе на рождественских концертах в храмах и в выступлениях воспитанников воскресных школ также звучал «Щедрик». Дети-колядующие на Рождество предпочитают исполнять украинские колядки.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Запасы хамсы существенно сократились в Азовском море. Росрыболовство сообщило о сокращении запасов хамсы в Азовском море.

Знатно порыбачил: улов крымчанина потянул на 6,6 млн и уголовное дело. В Крыму возбудили уголовное дело против жителя Раздольненского района, который попался пограничникам на незаконном лове черноморской креветки.

На набережной Ялты снова запрещают ловить рыбу. С ноября вводятся ограничения на добычу водных биоресурсов, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.

Крымчан кормят прошлогодней хамсой, засоленной в морской воде. В Керчи до сих пор не стартовал сезон по вылову хамсы, а на традиционном местном лакомстве уже наживаются стихийные торговцы.

Власть
Туристы начали массово покидать Крым: резко выросли цены на авиабилеты

Туристы начали массово покидать Крым: резко выросли цены на авиабилеты

Туристы сообщают в соцсетях о проблеме с возвратом из Симферополя и Сочи в Москву и Санкт-Петербург в последние дни новогодних каникул.

Общество
Этот год станет самым коротким за 50 лет из-за ускорения Земли

Этот год станет самым коротким за 50 лет из-за ускорения Земли

Планета стала вращаться быстрее, хотя до этого замедлялась.

Коронавирус в Крыму
Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 стабилизирующейся

Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 стабилизирующейся

Обстановка, связанная с распространением COVID-19 в России, характеризуется как стабилизирующаяся.

Коронавирус в Крыму
Названы два сценария развития пандемии коронавируса в России

Названы два сценария развития пандемии коронавируса в России

В зависимости от ситуации, вирус может исчезнуть или останется с нами.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации