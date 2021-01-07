Общество
В Крыму в храмах спели колядки и песни на украинском языке
В Севастополе 6 января на вечерних праздничных службах по случаю сочельника Рождества Христова исполняли колядки и щедривки на украинском языке.
Церковные хоры с успехом исполнили рождественский хит – «Щедрик» украинского композитора Николая Леонтовича.
В различных храмах Севастополя в сочельник после вечерней службы певчие на клиросе по традиции устроили небольшой концерт из произведений украинских композиторов. В центральном Покровском соборе исполнили песни рождественско-новогоднего цикла.
Начали с «Щедрика» Леонтовича, после спели величальную колядку «Добрый вечір тобі, пане господарю», колядки христианского цикла «Нова радість стала», «Пречистая Діва сина породила», «На небі зiрка», а также австрийскую рождественскую песню «Тиха нічь, свята нiчь».
Такие мини-концерты в Севастополе устраивают каждое Рождество.
В 2019 году в Севастополе на рождественских концертах в храмах и в выступлениях воспитанников воскресных школ также звучал «Щедрик». Дети-колядующие на Рождество предпочитают исполнять украинские колядки.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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