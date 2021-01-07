В Крыму пообещали построить инфекционную больницу на 300 коек

В Крыму планируется строительство инфекционной больницы на 300 коек. Определен подрядчик, который выполнит проектно-изыскательские работы по объекту.

Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Документ размещен на официальном сайте крымского правительства.

«Определить ООО Производственно-строительная компания «ПетроБалт» (ИНН 7806058954; КПП 780601001) единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство Республиканской инфекционной больницы на 300 коек», с ценой контракта 95 948 672 рубля 51 копейка», - говорится в тексте распоряжения.

Контракт должен быть заключен на срок до 31 декабря 2021 года. Работы исполнитель обязан выполнить самостоятельно, без привлечения сторонних организаций. Авансовый платеж не предусмотрен. Заказчиком работ выступает ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко».

Напомним, в июне 2020 года зампредседателя Совета министров РК Елена Романовская сообщала, что возле нового медцентра под Симферополем планируется строительство инфекционного госпиталя.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В бахчисарайском зоопарке в новогоднюю ночь родился бычок шотландской породы. В «Парке миниатюр» в Бахчисарае в новогоднюю ночь корова шотландской породы родила теленка, сообщил владелец зоопарка Виктор Жиленко в своем Instagram.

Топ-5 провалов: какие проекты не удалось реализовать в Крыму в 2020 году. Крымские власти регулярно рапортуют о собственных успехах в реализации инвестиционных, строительных и социальных проектов на полуострове.

Военную радиолокационную станцию «Яхрома» начнут строить в Севастополе. Новейшая радиолокационная станция «Яхрома», строительство которой в Крыму анонсировал министр обороны РФ Сергей Шойгу на годовой коллегии Минобороны, будет работать в четырех диапазонах с обзором в 270 градусов, сообщает ТАСС.

В Крыму обнаружили древнее захоронение с «билетом» в загробный мир. Археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН обнаружила в Керчи захоронения эллинистического периода.