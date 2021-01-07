В Крым за последние шесть лет переселились не менее 200 тысяч россиян

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С 2014 года в Крым переехали 205 559 тысяч россиян, из них 117 114 – в Крым и 88445 – в Севастополь.

Об этом сообщили в Управлении федеральной службы государственной статистике по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, в рамках «межрегионального движения населения» с января по ноябрь 2020 года в Крым переехали 20 763 человек, а с января по октябрь – 12 374 человека в Севастополь.

В «Крымской правозащитной группе» отметили, что с точки зрения властей, «межрегиональным движением населения» является не только перемещение жителей России на полуостров, но и перемещение севастопольцев в Крым и обратно. Кроме этого, в это число входят и жители Крыма, которые выехали, а затем вернулись обратно.

«Поэтому цифру 205 559 следует рассматривать, как максимально вероятное количество жителей России, которые въехали в Крым из России и которые зарегистрировали свое место проживания в Крыму. Эта цифра не отражает всей картины перемещения граждан России в Крым», – считают правозащитники.

В марте Крымстат сообщал, что, по официальным данным, на полуостров из России после 2014 года въехали 172 с небольшим тысячи человек: из них в Крыму зарегистрировались 96 тысяч, в Севастополе – 76 тысяч.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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