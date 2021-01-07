В ФСБ рассказали с какими предметами они не пускают в Крым граждан Украины

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Врио начальника пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Андрей Шеин рассказал, какие чаще всего предметы граждане Украины пытаются провезти на полуостров.

По его словам, в основном нарушения фиксируются при попытках провоза крупных денежных сумм, представляющих культурную или историческую ценность предметов, оружия, боеприпасов, наркотических и психотропных средств, а также лекарств, содержащих в своем составе вещества, запрещенные к свободному обращению на территории России.

«Выявленные у въезжающих в РФ граждан запрещенные к свободному обороту предметы затем направляются на соответствующие исследования. Это касается оружия, боеприпасов, наркотических средств и психотропных веществ, экстремистских материалов и так далее. Дальнейшую судьбу перевозчиков и изъятых предметов решает суд. Хранение изъятого осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации», — отметил Шеин.

Также собеседник издания заявил, что граждане Украины в 2020 году пытались 18 раз незаконно ввезти оружие и боеприпасы в Крым, однако все эти попытки были пресечены сотрудниками пограничного управления. Он отметил, что среди изъятого чаще всего встречались травматические пистолеты и охотничьи патроны.

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