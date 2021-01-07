Власть
В ФСБ рассказали с какими предметами они не пускают в Крым граждан Украины
фото © ria.ru
Врио начальника пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Андрей Шеин рассказал, какие чаще всего предметы граждане Украины пытаются провезти на полуостров.
По его словам, в основном нарушения фиксируются при попытках провоза крупных денежных сумм, представляющих культурную или историческую ценность предметов, оружия, боеприпасов, наркотических и психотропных средств, а также лекарств, содержащих в своем составе вещества, запрещенные к свободному обращению на территории России.
«Выявленные у въезжающих в РФ граждан запрещенные к свободному обороту предметы затем направляются на соответствующие исследования. Это касается оружия, боеприпасов, наркотических средств и психотропных веществ, экстремистских материалов и так далее. Дальнейшую судьбу перевозчиков и изъятых предметов решает суд. Хранение изъятого осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации», — отметил Шеин.
Также собеседник издания заявил, что граждане Украины в 2020 году пытались 18 раз незаконно ввезти оружие и боеприпасы в Крым, однако все эти попытки были пресечены сотрудниками пограничного управления. Он отметил, что среди изъятого чаще всего встречались травматические пистолеты и охотничьи патроны.
В тексте использованы материалы: ,
Ранее Новости Крыма сообщали:
Леса, фисташки и самоизоляция: в Севастополе составлен топ судебных дел в 2020 году. В минувшем году в судах Севастополя шли процессы, отражающие бурную жизнь города.
На выходных в Севастополе будут ловить нетрезвых водителей. Сотрудники полиции будут ловить нетрезвых водителей на дорогах Севастополя.
В Крыму проверят наличие мошеннических сайтов в финансовой сфере. По требованию Генпрокуратуры в России заблокировали более 340 мошеннических сайтов в кредитно-финансовой сфере, проверку ожидает и Крым.
Убийство малолетней девочки в Бахчисарае: прокуратура взяла на особый контроль ход расследования. Прокуратура Крыма сообщает, что взяла на «особый» контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства малолетней девочки в Бахчисарае.
Этот год станет самым коротким за 50 лет из-за ускорения Земли
Планета стала вращаться быстрее, хотя до этого замедлялась.
МЧС предупредило о дождях и ветре в Крыму
В ближайшие сутки в Крыму ожидаются дожди и усиление ветра.
Отдыхающие не повлияли на статистику по новым заражениям в Крыму
В Крыму - все стабильно. Огромные толпы туристов без масок никак официально не влияют на динамику числа новых заражений коронавирусом.
Министр чрезвычайных ситуаций Крыма умер от коронавируса
Министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов скончался сегодня в одном из ковидных госпиталей Крыма.
4 января
На въезде в Ялту произошло массовое ДТП
22 часа назад
Водохранилище под Симферополем превратилось в пустыню фото
Пользователи соцсетей публикуют видеоролики, на которых можно увидеть лужу, оставшуюся от водоема.