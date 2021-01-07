Туристы начали массово покидать Крым: резко выросли цены на авиабилеты

фото © Крыминформ

Туристы сообщают в соцсетях о проблеме с возвратом из Симферополя и Сочи в Москву и Санкт-Петербург в последние дни новогодних каникул.

Например, у «Аэрофлота» с 7 по 12 января полностью распроданы все билеты в экономклассе на рейсах из Крыма в Москву. В наличии остался только бизнес-класс за 172 572 руб. (здесь и далее цены приведены по состоянию на 10:00 7 января. – Ред.). У других авиакомпаний 8 января тарифы начинаются от 8690 руб., а 9 и 10-го поднимаются до 11–12 тыс. руб.

Тем, кто находится в Сочи и хочет вернуться в Москву, например 10 января, нужно приготовиться выложить от 11–12 тыс. руб. за возврат «Уральскими авиалиниями» или Nordwind. Вариант возврата «Аэрофлотом» подойдет только тем, у кого есть 18 580 руб. и желание лететь ночным рейсом. Если возвращаться в воскресенье днем, то заплатить нужно уже 26 000 руб.

Аналогичная ситуация с возвратами из Сочи в Санкт-Петербург: билеты на прямые рейсы «Уральских» и Nordwind стоят в этот день от 17 тыс., а перевозка авиакомпании «Россия» – от 19 тыс.

Высокие цены вызвали негативные посты в соцсетях. Некоторые пассажиры считают, что в ситуацию должно вмешаться государство и регулировать тарифы на перевозку. Однако, по словам специалистов, в этом вряд ли есть необходимость: логично, что в период высокого спроса билеты по недорогим тарифам раскупают в первую очередь. С проблемами столкнулись только те, кто не позаботился о покупке заранее – за несколько месяцев. Туристам, не готовым переплачивать, нужно просто подождать. После 13 января авиабилеты уже реально купить по обычным ценам. Например на Smartavia и Nordwind можно вернуться из Сочи в Москву за 4300 руб. Билеты «Аэрофлота» из Симферополя в этот день стоят 5860 руб.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Новая разметка в Севастополе может стать причиной аварий. В Севастополе на недавно отремонтированной улице Льва Толстого произошло ДТП.

Улицы Ялты во время праздников превратились в парковки. Десятки тысяч туристов съехались на Южный берег Крыма, чтобы провести там новогодние каникулы.

Ялта встала в пробках из-за приезда тысяч туристов. Дороги Южного берега Крыма в начале января снова оказались в пробках.

В Крыму начали действовать дифференцированные тарифы на проезд в маршрутках. В Крыму установлены тарифы на проезд в городском транспорте, дифференцированные по способу оплаты.