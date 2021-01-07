Титулованные боксеры современности

В современном мире хватает титулованных боксеров и бойцов смешанных единоборств. Некоторые из них сумели отличиться, например, вызывающим поведением, другие внесли свой вклад в историю за счет поставленных рекордов или неординарного стиля.

Но все они меркнут перед теми спортсменами, которые навсегда вписали свое имя в историю большого спорта. В этой статье мы познакомимся с пятеркой лучших боксеров всех времен и народов по мнению фанатов. Каждый из них сумел добиться впечатляющих результатов на ринге, но при этом запомнился еще и своим поведением, достижениями в других сферах деятельности или вкладом в общественную деятельность. Читайте все о боксе на expertmma.ru.

Мухаммед Али

Этот боксер не просто так заслужил титул «Величайший» (The Greatest). Без сомнений, он выдающийся спортсмен, но при этом еще и яркая личность. Мухаммед Али один из немногих, кто удостоен награды «Президентская медаль Свободы». Ее жалуют за выдающийся вклад в общественную и культурную жизнь США.

В 1960 году Мухаммед Али завоевал золото на Олимпийских играх, а затем стал первым тяжеловесом, который завоевал чемпионство трижды подряд. Карьеру в большом боксе Али закончил со впечатляющей статистикой в 56-5. Талантливый боксер скончался в 2016 году в возрасте 74 лет.

Многие бойцы следуют примеру самых ярких атлетов в ММА и боксе, завершая карьеру на пике возможностей. Так поступил и Андерсон Силва.

Шугар Рэй Робинсон

Этот спортсмен удостоен титула лучшего боксера всех времен и народов вне зависимости от весовой категории по версии журнала «Ринг» и некоторых других авторитетных спортивных обозревателей. Он настоящий профессионал, уважением к которому питают даже такие «мастодонты» как Джо Луис и Джо Фрейзер.

Что примечательно, Шугар Рэй начинал как любитель. За шесть лет ему удалось вырваться в большой бокс, где он смог достичь впечатляющих результатов. Он закончил карьеру с невероятной статистикой 128-1-2. 84 из 128 побед Робинсона – это чистые нокауты оппонента.

Рокки Марчиано

«Блокбастер Броктона» стал единственным в мире тяжеловесом, который ушел из спорта непобежденным. Статистика Рокки на момент завершения карьеры – 49-0 с 43 нокаутами. Этот рекорд все еще не перебили. Его самый знаменательный бой – это матч против Арчи Мура в 1955 году. С огромным трудом, но Марчиано все же удалось уложить на лопатки легендарного чемпиона в полутяжелом.

В 1969 году Рокки погиб в авиакатастрофе. До этого, в 1959, он рассматривал возможность вернуться на ринг, но так и не решился на этот шанс. По мнению многих спортивных обозревателей, за то время, что у него еще было, он мог бы внести просто огромный вклад в развитие мирового бокса.

Джо Луис

Этот чемпион в тяжелом весе провел 25 защитных матчей против претендентов на его титул. На «пенсию» Джо ушел со статистикой 66-3, что для его категории является очень хорошим результатом. В 2003 году издание «Ринг» поставило Луиса на первое место в топе лучших панчеров всех времен и народов.

История этого боксера – это пример того, как можно реализовать «американскую мечту». Отец Луиса работал на хлопковой плантации, мальчик только мечтал о большом будущем, но все же смог добиться своего.

Майк Тайсон

Как бы общественность не относилась к «Самому опасному человеку на планете» приуменьшать его заслуги в качестве боксера нельзя. В его копилке множество титулов, включая олимпийское «золото» среди юниоров в тяжелом весе. Он стал самым юным чемпионом-тяжеловесом в истории, после чего заработал 37 побед перед тем, как его сместили.

В 1992 году Тайсона обвинили в изнасиловании, он отсидел три года в тюрьме. Позднее были скандалы, связанные с наркотической зависимостью, дебошами и алкоголем, после чего он ушел с ринга. Вне зависимости от этого, Майк Тайсон стал самым узнаваемым боксером в истории.

Каждый из этих спортсменов стал легендой при жизни. Тайсон и вовсе собирается вернуться на ринг. И это достойно похвалы. Тем более, что настолько экстраординарных личностей в большом спорте не так уж и много.

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