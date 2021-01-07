Севастопольский водитель заплатит за лечение пострадавших в ДТП пешеходов

Удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с виновного лица денежных средств, затраченных государством на лечение потерпевших от преступления.

Суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры города Севастополя о взыскании с виновного лица денежных средств, затраченных государством на лечение потерпевших в дорожно-транспортном происшествии.

Как сообщалось ранее, иск предъявлен прокуратурой города в Балаклавский районный суд к лицу, осужденному за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

Вступившим в законную силу приговором установлено, что в октябре 2017 года водитель, находясь в состоянии наркотического опьянения, утратил контроль за движением своего автомобиля, допустил выезд за пределы проезжей части дороги на тротуар, где совершил столкновение с автобусом, который на остановке общественного транспорта остановился для высадки пассажиров. В дальнейшем, продолжая неконтролируемое движение по тротуару, водитель совершил наезд на двух пешеходов на тротуаре остановки общественного транспорта.

В результате действий водителя один пешеход получил телесные повреждения, которые относятся к повреждениям, причинившим тяжкий вред здоровью. Второй пешеход ввиду полученных травм скончался через 2 месяца в лечебном учреждении.

Расходы на оказание медицинской помощи пешеходам на общую сумму почти 250 тыс. рублей в полном объеме оплачены ТФОМС города Севастополя.

Согласно решению суда по иску прокуратуры денежные средства будут взысканы с виновника ДТП.

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