Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.7
воздух +10
море +11

Происшествия

Севастопольский водитель заплатит за лечение пострадавших в ДТП пешеходов

Удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с виновного лица денежных средств, затраченных государством на лечение потерпевших от преступления.

Суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры города Севастополя о взыскании с виновного лица денежных средств, затраченных государством на лечение потерпевших в дорожно-транспортном происшествии.

Как сообщалось ранее, иск предъявлен прокуратурой города в Балаклавский районный суд к лицу, осужденному за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

Вступившим в законную силу приговором установлено, что в октябре 2017 года водитель, находясь в состоянии наркотического опьянения, утратил контроль за движением своего автомобиля, допустил выезд за пределы проезжей части дороги на тротуар, где совершил столкновение с автобусом, который на остановке общественного транспорта остановился для высадки пассажиров. В дальнейшем, продолжая неконтролируемое движение по тротуару, водитель совершил наезд на двух пешеходов на тротуаре остановки общественного транспорта.

В результате действий водителя один пешеход получил телесные повреждения, которые относятся к повреждениям, причинившим тяжкий вред здоровью. Второй пешеход ввиду полученных травм скончался через 2 месяца в лечебном учреждении.

Расходы на оказание медицинской помощи пешеходам на общую сумму почти 250 тыс. рублей в полном объеме оплачены ТФОМС города Севастополя.

Согласно решению суда по иску прокуратуры денежные средства будут взысканы с виновника ДТП.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму за незаконное привлечение денежных средств граждан наказали финансовую компанию. Прокуратура Ленинского района Севастополя проверила исполнение федерального законодательства в деятельности обособленного подразделения КПО «Юнион Финанс» на территории города Севастополя.

Леса, фисташки и самоизоляция: в Севастополе составлен топ судебных дел в 2020 году. В минувшем году в судах Севастополя шли процессы, отражающие бурную жизнь города.

На выходных в Севастополе будут ловить нетрезвых водителей. Сотрудники полиции будут ловить нетрезвых водителей на дорогах Севастополя.

В Крыму проверят наличие мошеннических сайтов в финансовой сфере. По требованию Генпрокуратуры в России заблокировали более 340 мошеннических сайтов в кредитно-финансовой сфере, проверку ожидает и Крым.

Власть
Туристы начали массово покидать Крым: резко выросли цены на авиабилеты

Туристы начали массово покидать Крым: резко выросли цены на авиабилеты

Туристы сообщают в соцсетях о проблеме с возвратом из Симферополя и Сочи в Москву и Санкт-Петербург в последние дни новогодних каникул.

Общество
Этот год станет самым коротким за 50 лет из-за ускорения Земли

Этот год станет самым коротким за 50 лет из-за ускорения Земли

Планета стала вращаться быстрее, хотя до этого замедлялась.

Коронавирус в Крыму
Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 стабилизирующейся

Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 стабилизирующейся

Обстановка, связанная с распространением COVID-19 в России, характеризуется как стабилизирующаяся.

Коронавирус в Крыму
Названы два сценария развития пандемии коронавируса в России

Названы два сценария развития пандемии коронавируса в России

В зависимости от ситуации, вирус может исчезнуть или останется с нами.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации