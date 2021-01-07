Севастополь неожиданно вошел в десятку городов с высоким уровнем жизни

фото © ria.ru

Исследование проводилось в течение 2020 года.

Севастополь вошел в десятку городов, качество жизни в которых признано самым высоким в 2020 году в России. Такие выводы следуют из исследования специалистов Финансового университета при правительстве РФ, на результаты которого ссылается ТАСС.

Лидерами рейтинга, по данным агентства, стали Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга и Казань. Кроме этих городов и Севастополя, в топ-10 попали также Екатеринбург, Сочи, Калининград и Набережные Челны.

При этом, отмечает агентство, Москва и Санкт-Петербург попали в список городов, где в наименьшей степени распространено деструктивное поведение, высок спрос на культурные ценности, наблюдается высокий уровень потребления и материального благополучия, где лучше всего работает медицина.

По данным ТАСС, исследование проведено в течение 2020 года в городах РФ с населением более 250 тыс. человек. В каждом из рассмотренных городов опрошено не менее 700 респондентов по репрезентативной выборке, которая отражает социально-демографический профиль городов.

При оценке качества жизни в центре внимания были следующие темы:

- распространенность деструктивного поведения населения (бытового насилия и бытового травматизма),

- конфликтность социальных отношений, включая обращения в суд и правоохранительные органы,

- конфликты с финансовыми компаниями,

- интерес к культурным ценностям (театрам, выставкам, музеям),

- склонность к миграции в поисках лучшей жизни,

- уровень дохода населения, отражаемый через интерес к приобретению различных товаров и услуг,

- состояние инфраструктуры,

- качество городского управления.

Полученные данные стали основанием для расчета единого индекса качества жизни.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Названа лучшая валюта для сбережений в 2021 году, и это не рубль. Инвесторы рассказали, какие валюты в новом году будут расти быстрее остальных.

Компания Ротенберга присмотрит за Крымским мостом за 204 млн рублей. «Мостотрест», ставший единственным участником тендера, получил подряд на обслуживание дорожного перехода.

РНКБ банк ограничит работу приложения и карт в Крыму. 4 и 7 января в банке РНКБ будут проводить технические работы для улучшения сервисов.

Цена биткоина снова обновила исторический максимум. В ходе субботних торгов стоимость биткоина впервые за всю историю превысила психологическую отметку в 30 тысяч долларов.