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Севастополь неожиданно вошел в десятку городов с высоким уровнем жизни
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Исследование проводилось в течение 2020 года.
Севастополь вошел в десятку городов, качество жизни в которых признано самым высоким в 2020 году в России. Такие выводы следуют из исследования специалистов Финансового университета при правительстве РФ, на результаты которого ссылается ТАСС.
Лидерами рейтинга, по данным агентства, стали Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга и Казань. Кроме этих городов и Севастополя, в топ-10 попали также Екатеринбург, Сочи, Калининград и Набережные Челны.
При этом, отмечает агентство, Москва и Санкт-Петербург попали в список городов, где в наименьшей степени распространено деструктивное поведение, высок спрос на культурные ценности, наблюдается высокий уровень потребления и материального благополучия, где лучше всего работает медицина.
По данным ТАСС, исследование проведено в течение 2020 года в городах РФ с населением более 250 тыс. человек. В каждом из рассмотренных городов опрошено не менее 700 респондентов по репрезентативной выборке, которая отражает социально-демографический профиль городов.
При оценке качества жизни в центре внимания были следующие темы:
- распространенность деструктивного поведения населения (бытового насилия и бытового травматизма),
- конфликтность социальных отношений, включая обращения в суд и правоохранительные органы,
- конфликты с финансовыми компаниями,
- интерес к культурным ценностям (театрам, выставкам, музеям),
- склонность к миграции в поисках лучшей жизни,
- уровень дохода населения, отражаемый через интерес к приобретению различных товаров и услуг,
- состояние инфраструктуры,
- качество городского управления.
Полученные данные стали основанием для расчета единого индекса качества жизни.
В тексте использованы материалы: Форпост
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