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Коронавирус в Крыму

Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 стабилизирующейся

17:06 четверг, 7 января 2021
Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 стабилизирующейся

фото © meduza.io

Обстановка, связанная с распространением COVID-19 в России, характеризуется как стабилизирующаяся.

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает телеканал RT. 

В ведомстве отметили, что глава федеральной службы Анна Попова провела селекторное совещание с регионами.

«В ходе селекторного совещания отмечено, что эпидемическая обстановка по коронавирусу в России характеризируется как стабилизирующаяся», – говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, в стране отмечается замедление темпов роста заболеваемости COVID-19. Суточный показатель за неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения. Охват тестированием в праздничные дни удалось удержать на уровне 244,8 на 100 тысяч населения в сутки.

Ранее сообщалось, что в Севастополе второй день подряд фиксируется антирекорд по числу выявленных пациентов с коронавирусом. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Антирекорд каждый день: сводка по коронавирусу в Севастополе. За прошедшие сутки в Севастополе выявили 91 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Отдыхающие не повлияли на статистику по новым заражениям в Крыму. В Крыму - все стабильно. Огромные толпы туристов без масок никак официально не влияют на динамику числа новых заражений коронавирусом.

Названы два сценария развития пандемии коронавируса в России. В зависимости от ситуации, вирус может исчезнуть или останется с нами.

Статистика заболевших COVID-19 в Феодосии пошла вниз. Глава Феодосии Сергей Бовтуненко сообщил, что «статистика заболевших коронавирусом за неделю пошла вниз» – 82 человека.

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Коронавирус в Крыму
Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 стабилизирующейся

Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 стабилизирующейся

Обстановка, связанная с распространением COVID-19 в России, характеризуется как стабилизирующаяся.

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