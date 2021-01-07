Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 стабилизирующейся

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Обстановка, связанная с распространением COVID-19 в России, характеризуется как стабилизирующаяся.

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает телеканал RT.

В ведомстве отметили, что глава федеральной службы Анна Попова провела селекторное совещание с регионами.

«В ходе селекторного совещания отмечено, что эпидемическая обстановка по коронавирусу в России характеризируется как стабилизирующаяся», – говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, в стране отмечается замедление темпов роста заболеваемости COVID-19. Суточный показатель за неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения. Охват тестированием в праздничные дни удалось удержать на уровне 244,8 на 100 тысяч населения в сутки.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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