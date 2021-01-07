Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус унес жизни еще девяти крымчан ● Антирекорд каждый день: сводка по коронавирусу в Севастополе ● Отдыхающие не повлияли на статистику по новым заражениям в Крыму ● Названы два сценария развития пандемии коронавируса в России ● С умершим от ковида главой МЧС Крыма простились под вой пожарных сирен
Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 стабилизирующейся
фото © meduza.io
Обстановка, связанная с распространением COVID-19 в России, характеризуется как стабилизирующаяся.
Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает телеканал RT.
В ведомстве отметили, что глава федеральной службы Анна Попова провела селекторное совещание с регионами.
«В ходе селекторного совещания отмечено, что эпидемическая обстановка по коронавирусу в России характеризируется как стабилизирующаяся», – говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, в стране отмечается замедление темпов роста заболеваемости COVID-19. Суточный показатель за неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения. Охват тестированием в праздничные дни удалось удержать на уровне 244,8 на 100 тысяч населения в сутки.
Ранее сообщалось, что в Севастополе второй день подряд фиксируется антирекорд по числу выявленных пациентов с коронавирусом.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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