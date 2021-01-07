Прогноз погоды в Крыму на четверг 7 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 7 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый, ветер (юго-западный 15-17 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый, ветер (юго-западный ветер 15-17 м/с.), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (юго-западный 15-17 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (юго-западный ветер 15-17 м/с.), уровень опасности желтый, туман (местами туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 12, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер южный 15 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 92 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью около 10 градусов. Ветер южный 9 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 89 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 10 до 12, ночью около 10 градусов. Ветер южный 24 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 89 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 9 до 11, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 95 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью около 7 градусов. Ветер южный 22 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 97 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью около 8 градусов. Ветер южный 28 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 95 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 3 до 11, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер южный 15 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 95 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью около 5 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 99 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 8, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 98 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер южный 8 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 8, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 10, в Ялте - 11 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 24, на Кипре - 20, в Одессе - 6, в Сочи - 13, в Турции - 20, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

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