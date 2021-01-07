Отдыхающие не повлияли на статистику по новым заражениям в Крыму

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В Крыму - все стабильно. Огромные толпы туристов без масок никак официально не влияют на динамику числа новых заражений коронавирусом.

За 6 января на территории Республики Крым зарегистрировано 232 случая коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 157 выявлены при обращении за медицинской помощью, 75 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3249 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 277 человек, выздоровевших за весь период – 21 286 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Статистика заболевших COVID-19 в Феодосии пошла вниз. Глава Феодосии Сергей Бовтуненко сообщил, что «статистика заболевших коронавирусом за неделю пошла вниз» – 82 человека.

В Севастополе выявлено рекордное число заболевших COVID за сутки. За истекшие 24 часа в городе выявлено 90 новых случаев заражения. Об этом говорится на сайте правительства города.

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 5 января на территории Республики Крым зарегистрировано 225 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Семь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Семь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.