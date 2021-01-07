Новая разметка в Севастополе может стать причиной аварий

Перекресток улиц Льва Толстого и Коммунистической | фото © Форпост

В Севастополе на недавно отремонтированной улице Льва Толстого произошло ДТП.

На перекрестке улиц Льва Толстого и Коммунистической столкнулись два автомобиля: один пытался повернуть налево с Льва Толстого на Коммунистическую и врезался в машину, двигавшуюся по встречке прямо со стороны площади Пирогова.

Фото происшествия опубликовал Алексей Щербаков на странице Севастопольского городского форума в Facebook:

Как сообщил автор снимка, автомобили ударились не сильно, никто не пострадал.

«Люди спокойно договорились и разъехались», – написал Щербаков.

Однако автор отметил другой важный момент: новую разметку на перекрестке. Как видно по снимку, траектории движения на перекрестке выглядят довольно странно и, очевидно, что без дополнительных разъяснений понять схему движения на участке сложно.

После реконструкции на улице Льва Толстого появилась новая схема движения, по которой убрали практически все левые повороты во дворы. Местные жители, и ранее ставившие под вопрос предусмотренные проектом ремонта решения, начали сообщать о неудобствах предложенной схемы, подчеркивая проблематичность проезда к собственным домам.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ялта встала в пробках из-за приезда тысяч туристов. Дороги Южного берега Крыма в начале января снова оказались в пробках.

В Крыму начали действовать дифференцированные тарифы на проезд в маршрутках. В Крыму установлены тарифы на проезд в городском транспорте, дифференцированные по способу оплаты.

«Аэрофлот» начал продавать льготные билеты в Симферополь. «Аэрофлот» открывает продажу авиабилетов по субсидируемым государством тарифам.

Пассажирооборот автотранспортом снизился в Крыму за год на треть. Пассажирооборот в Крыму снизился за год более чем на треть.