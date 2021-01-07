Несколько отелей Крыма провели подпольные новогодние вечеринки

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В новогодние праздники сотрудники Министерства курортов и туризма РК продолжают проводить мониторинговые выезды.

Особое внимание было уделено отелям и санаториям в Феодосии, Судаке, Евпатории, Саках, Алуште, Ялте и Симферополе.

Министерством курортов и туризма РК были разработаны рекомендации по организации работы отелей и санаториев с 20 декабря 2020 по 15 января 2021, соблюдение которых мониторится в усиленном режиме в указанный период и продолжится пока того требует эпидемиологическая обстановка в регионе. Ежемесячный контроль министерства проходят все объекты размещения Республики с начала курортного сезона с 1 июля.

По итогам рейдов выявлено, что в объектах размещения соблюдаются необходимые меры по организации работы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

В этом году в отелях в новогодние праздники основной упор был сделан на обслуживание в номерах, индивидуальные туры и индивидуальное обслуживание. Для уведомления гостей, в отелях, а также на их сайтах в интернете, размещена информация о действующих ограничениях, в том числе, о запрете оказания услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий, включая организацию и проведение новогодних и рождественских культурно-массовых мероприятий. В местах общего пользования установлены дозаторы с антисептиками, в закрытых помещениях размещены рециркуляторы в необходимом количестве. Услуги питания оказываются в соответствии с обеспечением минимального количества посетителей и максимального разведения потоков гостей и внешних посетителей.

— Мониторинговые мероприятия совместно с муниципалитетами проводились и будут проводиться вплоть до 15 января. Выезды по объектам размещения не прекращались и в новогоднюю ночь и в преддверии Рождества. В нескольких ресторанах отелей были сделаны замечания, которые были устранены до 22:00. В общем и целом ситуация стабильная. В Крыму очень много гостей, да и многие крымчане активно путешествуют в новогоднюю и в рождественскую праздничную неделю, тем более что погода этому способствует. Поэтому нужно продолжать быть осторожными и соблюдать меры профилактики, для того чтобы оставаться здоровыми и сохранить здоровье своих родных и близких, — сказал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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