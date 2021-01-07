Общество
МЧС предупредило о дождях и ветре в Крыму
фото © Новости Крыма
В ближайшие сутки в Крыму ожидаются дожди и усиление ветра.
Об этом со ссылкой на Крымский гидрометцентр сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по республике.
«В связи с прохождением холодного фронтального раздела 8 и 9 января в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с», – сказано в сообщении.
В ведомстве предупредили о возможности обрывов ЛЭП, обрушения слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций.
Ранее сообщалось, что теплая погода в Крыму продержится до Рождества.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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