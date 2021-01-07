МЧС предупредило о дождях и ветре в Крыму

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В ближайшие сутки в Крыму ожидаются дожди и усиление ветра.

Об этом со ссылкой на Крымский гидрометцентр сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по республике.

«В связи с прохождением холодного фронтального раздела 8 и 9 января в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с», – сказано в сообщении.

В ведомстве предупредили о возможности обрывов ЛЭП, обрушения слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций.

Ранее сообщалось, что теплая погода в Крыму продержится до Рождества.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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