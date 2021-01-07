Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.7
воздух +13
море +11

Общество

МЧС предупредило о дождях и ветре в Крыму

13:28 четверг, 7 января 2021
МЧС предупредило о дождях и ветре в Крыму

фото © Новости Крыма

В ближайшие сутки в Крыму ожидаются дожди и усиление ветра.

Об этом со ссылкой на Крымский гидрометцентр сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по республике.

«В связи с прохождением холодного фронтального раздела 8 и 9 января в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с», – сказано в сообщении.

В ведомстве предупредили о возможности обрывов ЛЭП, обрушения слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций.

Ранее сообщалось, что теплая погода в Крыму продержится до Рождества.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Температура воздуха в Крыму побила рекорд последних 90 лет. Погода в регионе перекрыла температурный максимум января 1931 года.

Прогноз погоды в Крыму на среду 6 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 6 января.

В январе в Крыму ожидается осадков меньше нормы. По прогнозу Гидрометцентра России, в январе в Крым не стоит ожидать существенных осадков.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 5 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 5 января.

Общество
Этот год станет самым коротким за 50 лет из-за ускорения Земли

Этот год станет самым коротким за 50 лет из-за ускорения Земли

Планета стала вращаться быстрее, хотя до этого замедлялась.

Общество
МЧС предупредило о дождях и ветре в Крыму

МЧС предупредило о дождях и ветре в Крыму

В ближайшие сутки в Крыму ожидаются дожди и усиление ветра.

Коронавирус в Крыму
Отдыхающие не повлияли на статистику по новым заражениям в Крыму

Отдыхающие не повлияли на статистику по новым заражениям в Крыму

В Крыму - все стабильно. Огромные толпы туристов без масок никак официально не влияют на динамику числа новых заражений коронавирусом.

Водный кризис
Водохранилище под Симферополем превратилось в пустыню

Водохранилище под Симферополем превратилось в пустыню фото

Пользователи соцсетей публикуют видеоролики, на которых можно увидеть лужу, оставшуюся от водоема.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации