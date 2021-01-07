Льготный проезд для школьников Алушты сохраняется

В администрации Алушты сообщают, что меморандум, заключенный между городом и перевозчиками о льготном проезде школьников, сохраняет свое действие в 2021 году до конца учебного года.

Об этом сообщает пресс-служба администрации.

«Стоимость билета для проезда в общественном транспорте для учащихся школ Алушты остается на прежнем уровне – 10 рублей, а в пригородном маршруте 50 % от стоимости проезда», – сказано в сообщении.

С 1 января в Крыму подорожал проезд в общественном транспорте за наличные.

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