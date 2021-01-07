Коронавирус унес жизни еще девяти крымчан

В Крыму официально подтверждено еще девять случаев смертей от ковида.

Таким образом общее количество погибших достигло 565 человек.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 3472 человека, стационарное (covid и пневмония) — 3050, изолировано в обсерваторы – 3.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 26934 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением — 21286.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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