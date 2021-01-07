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Коронавирус в Крыму

Коронавирус унес жизни еще девяти крымчан

16:28 четверг, 7 января 2021

В Крыму официально подтверждено еще девять случаев смертей от ковида.

Таким образом общее количество погибших достигло 565 человек.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 3472 человека, стационарное (covid и пневмония) — 3050, изолировано в обсерваторы – 3.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 26934 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением — 21286.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Отдыхающие не повлияли на статистику по новым заражениям в Крыму. В Крыму - все стабильно. Огромные толпы туристов без масок никак официально не влияют на динамику числа новых заражений коронавирусом.

Названы два сценария развития пандемии коронавируса в России. В зависимости от ситуации, вирус может исчезнуть или останется с нами.

Статистика заболевших COVID-19 в Феодосии пошла вниз. Глава Феодосии Сергей Бовтуненко сообщил, что «статистика заболевших коронавирусом за неделю пошла вниз» – 82 человека.

В Севастополе выявлено рекордное число заболевших COVID за сутки. За истекшие 24 часа в городе выявлено 90 новых случаев заражения. Об этом говорится на сайте правительства города.

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