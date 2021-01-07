Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Антирекорд каждый день: сводка по коронавирусу в Севастополе ● Отдыхающие не повлияли на статистику по новым заражениям в Крыму ● Названы два сценария развития пандемии коронавируса в России ● С умершим от ковида главой МЧС Крыма простились под вой пожарных сирен ● В Севастополе выявлено рекордное число заболевших COVID за сутки
Коронавирус унес жизни еще девяти крымчан
В Крыму официально подтверждено еще девять случаев смертей от ковида.
Таким образом общее количество погибших достигло 565 человек.
По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 3472 человека, стационарное (covid и пневмония) — 3050, изолировано в обсерваторы – 3.
Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 26934 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением — 21286.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Отдыхающие не повлияли на статистику по новым заражениям в Крыму. В Крыму - все стабильно. Огромные толпы туристов без масок никак официально не влияют на динамику числа новых заражений коронавирусом.
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