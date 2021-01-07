Какой сегодня праздник 7 января

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Сегодня, 7 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Православное Рождество Христово

Фото tripsmile.ru

Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. В православии Рождество Христово празднуется 7 января (в отличие от католиков, которые отмечают этот праздник 25 декабря), входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом.

Этот великий праздник установлен в воспоминание рождения Иисуса Христа. В этот день в небольшом городке Вифлееме произошло небывалое событие — родился в мир Богомладенец, Сын Божий. Иисус Христос родился сверхъестественным образом от Девы Марии, Богородицы.

Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост (святая Четыредесятница), накануне праздника соблюдается строгий пост. В ночь с 6 на 7 января в православных храмах совершаются рождественские богослужения. После Рождества наступают святки — святые дни или 12 дней, в течение которых отмечается праздник.

День победы над Наполеоном Бонапартом

Фото pixabay.com

7 января (25 декабря по старому стилю) празднуют подзабытый День победы над Наполеоном Бонапартом. 30 августа 1814 года российский император Александр I издал указ «Об установлении празднества Декабря 25». Согласно данному документу, в этот день звонили в колокола и в церквях проводилось богослужение. Указ строго соблюдался вплоть до революции 1917 года.

С приходом советской власти, казалось, что о дне победы в далекой войне все забыли, хотя полководцы той эпохи почитались. В 1942 году был даже введен орден Кутузова. В современной России память о войне с французами почти стерлась, ее вытеснил День Победы во Второй Мировой войне.

На законодательном уровне этот праздник не закреплен, хотя в законе о днях воинской славы значится Бородинское сражение, в котором войска проявили невероятное мужество.

Также сегодня, 7 января, отмечают такие праздники:

- День национального флага (День триколора) в Италии

- День поминовения усопших (Мерелоц) в Армении

- День распутывания лыжных следов

- Международный день глупой походки (International Silly Walk Day)

- День богини Сехмет в Египте

- Праздник семи трав (Дзиндзицу) в Японии

- День пионеров в Либерии

- День темпуры (National Tempura Day) в США

- День победы над геноцидом в Камбодже

Сегодня именины празднуют: Валтасар.

Что происходило 7 января в прошлые годы

1610 - открытие четырех крупнейших спутников Юпитера Галилео Галилеем

1839 - День рождения фотографии, Франсуа Араго на заседании Французской академии наук подробно докладывает о первом в истории человечества оптико-химическом способе получения изображений и назвал имя его изобретателяхудожника Луи Дагера.

1928 - Первый полет самолета У-2 («Кукурузник») конструкции Н. Н. Поликарпова. После его смерти в 1944 году самолет в честь его создателя переименовали в По-2. У-2 строился серийно до 1953 года, всего было построено 33000 машин.

1953 - заявление президента США Гарри Трумэна о наличии у Соединенных Штатов водородной бомбы.

1979 - вьетнамскими войсками свергнут режима Пол Пота в Камбодже.

1980 - Индира Ганди вновь становится премьер-министром Индии. Второй срок ее правления был отмечен конфликтом с сикхами, проживавшими, в основном, в штате Пенджаб.

1989 - наследный принц Японии Акихито провозглашен новым императором. В Японии наступила новая эра Хэйсэй.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 7 января. Какие праздники будут завтра?

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