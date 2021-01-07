Этот год станет самым коротким за 50 лет из-за ускорения Земли

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Планета стала вращаться быстрее, хотя до этого замедлялась.

Ученые думают, что делать с ускорившимся вращением Земли. Дело в том, что нынешний 2021 год окажется самым коротким за последние 50 лет, и если для обычных людей это не значит ровным счетом ничего, то для работы спутников и другого оборудования имеет существенное значение, пишет Planet Today.

Проблема в том, что оборудование нормально работает при полном совпадении солнечного времени с атомным. Солнечное время определяется по положению небесных тел, а атомное ориентировано на колебания атомов.

Раньше Земля замеляла вращение, и чтобы уравновесить значения вводились так называемые «дополнительные секунды». Всего это было сделано 27 раз с 70-х годов прошлого века, причем в последний раз перед новым годом в 2015 году.

Сейчас же продолжительность дня примерно на 0,5 секунды меньше 24 часов, и ученым предстоит решить, стоит ли отнимать секунды от обычного земного времени.

В тексте использованы материалы: Форпост

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