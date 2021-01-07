Общество
Этот год станет самым коротким за 50 лет из-за ускорения Земли
фото © pixabay.com
Планета стала вращаться быстрее, хотя до этого замедлялась.
Ученые думают, что делать с ускорившимся вращением Земли. Дело в том, что нынешний 2021 год окажется самым коротким за последние 50 лет, и если для обычных людей это не значит ровным счетом ничего, то для работы спутников и другого оборудования имеет существенное значение, пишет Planet Today.
Проблема в том, что оборудование нормально работает при полном совпадении солнечного времени с атомным. Солнечное время определяется по положению небесных тел, а атомное ориентировано на колебания атомов.
Раньше Земля замеляла вращение, и чтобы уравновесить значения вводились так называемые «дополнительные секунды». Всего это было сделано 27 раз с 70-х годов прошлого века, причем в последний раз перед новым годом в 2015 году.
Сейчас же продолжительность дня примерно на 0,5 секунды меньше 24 часов, и ученым предстоит решить, стоит ли отнимать секунды от обычного земного времени.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крым за последние шесть лет переселились не менее 200 тысяч россиян. С 2014 года в Крым переехали 205 559 тысяч россиян, из них 117 114 – в Крым и 88445 – в Севастополь.
В бахчисарайском зоопарке в новогоднюю ночь родился бычок шотландской породы. В «Парке миниатюр» в Бахчисарае в новогоднюю ночь корова шотландской породы родила теленка, сообщил владелец зоопарка Виктор Жиленко в своем Instagram.
Топ-5 провалов: какие проекты не удалось реализовать в Крыму в 2020 году. Крымские власти регулярно рапортуют о собственных успехах в реализации инвестиционных, строительных и социальных проектов на полуострове.
Военную радиолокационную станцию «Яхрома» начнут строить в Севастополе. Новейшая радиолокационная станция «Яхрома», строительство которой в Крыму анонсировал министр обороны РФ Сергей Шойгу на годовой коллегии Минобороны, будет работать в четырех диапазонах с обзором в 270 градусов, сообщает ТАСС.
Этот год станет самым коротким за 50 лет из-за ускорения Земли
Планета стала вращаться быстрее, хотя до этого замедлялась.
МЧС предупредило о дождях и ветре в Крыму
В ближайшие сутки в Крыму ожидаются дожди и усиление ветра.
Отдыхающие не повлияли на статистику по новым заражениям в Крыму
В Крыму - все стабильно. Огромные толпы туристов без масок никак официально не влияют на динамику числа новых заражений коронавирусом.
Министр чрезвычайных ситуаций Крыма умер от коронавируса
Министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов скончался сегодня в одном из ковидных госпиталей Крыма.
4 января
На въезде в Ялту произошло массовое ДТП
22 часа назад
Водохранилище под Симферополем превратилось в пустыню фото
Пользователи соцсетей публикуют видеоролики, на которых можно увидеть лужу, оставшуюся от водоема.