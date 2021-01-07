Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.7
воздух +13
море +11

Общество

Этот год станет самым коротким за 50 лет из-за ускорения Земли

14:08 четверг, 7 января 2021
Этот год станет самым коротким за 50 лет из-за ускорения Земли

фото © pixabay.com

Планета стала вращаться быстрее, хотя до этого замедлялась.

Ученые думают, что делать с ускорившимся вращением Земли. Дело в том, что нынешний 2021 год окажется самым коротким за последние 50 лет, и если для обычных людей это не значит ровным счетом ничего, то для работы спутников и другого оборудования имеет существенное значение, пишет Planet Today.

Проблема в том, что оборудование нормально работает при полном совпадении солнечного времени с атомным. Солнечное время определяется по положению небесных тел, а атомное ориентировано на колебания атомов.

Раньше Земля замеляла вращение, и чтобы уравновесить значения вводились так называемые «дополнительные секунды». Всего это было сделано 27 раз с 70-х годов прошлого века, причем в последний раз перед новым годом в 2015 году.

Сейчас же продолжительность дня примерно на 0,5 секунды меньше 24 часов, и ученым предстоит решить, стоит ли отнимать секунды от обычного земного времени.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крым за последние шесть лет переселились не менее 200 тысяч россиян. С 2014 года в Крым переехали 205 559 тысяч россиян, из них 117 114 – в Крым и 88445 – в Севастополь.

В бахчисарайском зоопарке в новогоднюю ночь родился бычок шотландской породы. В «Парке миниатюр» в Бахчисарае в новогоднюю ночь корова шотландской породы родила теленка, сообщил владелец зоопарка Виктор Жиленко в своем Instagram.

Топ-5 провалов: какие проекты не удалось реализовать в Крыму в 2020 году. Крымские власти регулярно рапортуют о собственных успехах в реализации инвестиционных, строительных и социальных проектов на полуострове.

Военную радиолокационную станцию «Яхрома» начнут строить в Севастополе. Новейшая радиолокационная станция «Яхрома», строительство которой в Крыму анонсировал министр обороны РФ Сергей Шойгу на годовой коллегии Минобороны, будет работать в четырех диапазонах с обзором в 270 градусов, сообщает ТАСС.

Общество
Этот год станет самым коротким за 50 лет из-за ускорения Земли

Этот год станет самым коротким за 50 лет из-за ускорения Земли

Планета стала вращаться быстрее, хотя до этого замедлялась.

Общество
МЧС предупредило о дождях и ветре в Крыму

МЧС предупредило о дождях и ветре в Крыму

В ближайшие сутки в Крыму ожидаются дожди и усиление ветра.

Коронавирус в Крыму
Отдыхающие не повлияли на статистику по новым заражениям в Крыму

Отдыхающие не повлияли на статистику по новым заражениям в Крыму

В Крыму - все стабильно. Огромные толпы туристов без масок никак официально не влияют на динамику числа новых заражений коронавирусом.

Водный кризис
Водохранилище под Симферополем превратилось в пустыню

Водохранилище под Симферополем превратилось в пустыню фото

Пользователи соцсетей публикуют видеоролики, на которых можно увидеть лужу, оставшуюся от водоема.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации