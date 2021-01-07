Автомобили правительства Крыма отремонтируют за полмиллиона долларов

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На ремонт и техническое обслуживание автомобилей из автопарка правительства Крыма в 2021 году потратят 32,5 млн рублей.

Тендеры разыгрывают на портале госзакупок. Восемь заявок разместили 31 декабря, одну — 30 декабря 2020 года. Итоги аукционов подведут после новогодних праздников.

Самая дорогая из девяти заявок — на ремонт и обслуживание 42 автомобилей Toyota Camry XV55 2015 года выпуска. За это готовы заплатить 4,9 млн рублей. Ремонт и техобслуживание 28 автомобилей Toyota Camry XV70 обойдется в 4,2 млн рублей, четырех Land Cruiser и трех Lexus — 3,5 млн рублей. Это следует из документации к аукционам, опубликованной на госзакупках.

Мелкий ремонт или диагностику подрядчик должен выполнять за сутки, кузовной ремонт — в течение пяти дней, сложный ремонт — за неделю. Контракты предлагают заключить на срок до 31 декабря 2021 года. Заказчик работ — Автобаза Совета министров Крыма.

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