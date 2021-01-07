Антирекорд каждый день: сводка по коронавирусу в Севастополе

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За прошедшие сутки в Севастополе выявили 91 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

«73 человека выписаны после выздоровления. Умерли шесть человек в возрасте от 62 до 87 лет, - отметили в правительстве. – На сегодняшний день в стационарах находится 180 человек с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 222 человека. Под наблюдением находится 575 человек».

Всего с начала пандемии в городе было зарегистрировано 7375 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 6793 человека выздоровели, 264 человека умерли.

Ранее 232 новых случая COVID-19 было выявлено за прошедшие сутки в Республике Крым, при этом 277 человек были выписаны по факту выздоровления, еще 9 скончались.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 26 934 случая заболевания коронавирусом, из них 21286 человек выздоровели, 565 человек умерли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Названы два сценария развития пандемии коронавируса в России. В зависимости от ситуации, вирус может исчезнуть или останется с нами.

Статистика заболевших COVID-19 в Феодосии пошла вниз. Глава Феодосии Сергей Бовтуненко сообщил, что «статистика заболевших коронавирусом за неделю пошла вниз» – 82 человека.

В Севастополе выявлено рекордное число заболевших COVID за сутки. За истекшие 24 часа в городе выявлено 90 новых случаев заражения. Об этом говорится на сайте правительства города.

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 5 января на территории Республики Крым зарегистрировано 225 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.