Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Отдыхающие не повлияли на статистику по новым заражениям в Крыму ● Названы два сценария развития пандемии коронавируса в России ● С умершим от ковида главой МЧС Крыма простились под вой пожарных сирен ● В Севастополе выявлено рекордное число заболевших COVID за сутки ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
Антирекорд каждый день: сводка по коронавирусу в Севастополе
фото © www.inform.kz
За прошедшие сутки в Севастополе выявили 91 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
«73 человека выписаны после выздоровления. Умерли шесть человек в возрасте от 62 до 87 лет, - отметили в правительстве. – На сегодняшний день в стационарах находится 180 человек с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 222 человека. Под наблюдением находится 575 человек».
Всего с начала пандемии в городе было зарегистрировано 7375 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 6793 человека выздоровели, 264 человека умерли.
Ранее 232 новых случая COVID-19 было выявлено за прошедшие сутки в Республике Крым, при этом 277 человек были выписаны по факту выздоровления, еще 9 скончались.
Всего в регионе с начала пандемии выявлено 26 934 случая заболевания коронавирусом, из них 21286 человек выздоровели, 565 человек умерли.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Названы два сценария развития пандемии коронавируса в России. В зависимости от ситуации, вирус может исчезнуть или останется с нами.
Статистика заболевших COVID-19 в Феодосии пошла вниз. Глава Феодосии Сергей Бовтуненко сообщил, что «статистика заболевших коронавирусом за неделю пошла вниз» – 82 человека.
В Севастополе выявлено рекордное число заболевших COVID за сутки. За истекшие 24 часа в городе выявлено 90 новых случаев заражения. Об этом говорится на сайте правительства города.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 5 января на территории Республики Крым зарегистрировано 225 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Туристы начали массово покидать Крым: резко выросли цены на авиабилеты
Туристы сообщают в соцсетях о проблеме с возвратом из Симферополя и Сочи в Москву и Санкт-Петербург в последние дни новогодних каникул.
Этот год станет самым коротким за 50 лет из-за ускорения Земли
Планета стала вращаться быстрее, хотя до этого замедлялась.
Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 стабилизирующейся
Обстановка, связанная с распространением COVID-19 в России, характеризуется как стабилизирующаяся.
Министр чрезвычайных ситуаций Крыма умер от коронавируса
Министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов скончался сегодня в одном из ковидных госпиталей Крыма.
4 января
Названы два сценария развития пандемии коронавируса в России
В зависимости от ситуации, вирус может исчезнуть или останется с нами.