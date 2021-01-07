Английская премьер-лига: последние новости

«Ливерпуль» провел вторую подряд ничью в Премьер-лиге при ничейном счете 0:0 с «Ньюкасл Юнайтед».

У них были лучшие шансы на раннем этапе после того, как Каллум Уилсон обыграл Ната Филлипса в скорости позади защиты, но Фабиньо восстановился, чтобы заблокировать шестиметровый штрафной – до того, как Мохамед Салах был опровергнут хорошим сейвом Карла Дарлоу в матче один на один.

Поскольку 2020 год подходит к концу, в Премьер-лиге с этой последней игрой года, надежды на возвращения футбольных фанатов на стадионы все еще кажутся далекими.

В этом отношении был достигнут прогресс: в нескольких матчах за последний месяц было сыграно 2000 матчей, в то время как финал Кубка лиги был перенесен, чтобы, как мы надеемся, позволить некоторым болельщикам попасть на Уэмбли. Об этом подробнее на сайте betpromocodes.ru.

Факт 1: Карл Дарлоу

В этом сезоне он сыграл все игры, но Карлу Дарлоу предстоит большая битва за то, чтобы оставаться лучшим вратарем «Ньюкасла».

Вплоть до конца прошлого срока Мартин Дубравка был №1, но травма исключила его из участия в первых 15 играх клуба. Здесь он был на скамейке запасных, подкрепляя стоящую перед Дарлоу задачу – так что англичанин был бы воодушевлен своим воздействием, узнав всю правду.

Был момент или два, когда сомнения могли стоить Дарлоу гола, но два больших сейва от Салаха и Фирмино сохранили Ньюкасл на уровне, а еще один пойманный им мяч помешал Фирмино в последнюю минуту забить гол.

Факт 2: фланговая битва

Пожалуй, самым интригующим прямым столкновением в этой игре было то, что произошло между ДеАндре Йедлин и Энди Робертсона.

Оба были основными игроками для своих команд, и оба обладали энергией и темпом, необходимыми для поднятия настроения игры, которое временами пугающе падало.Робертсон – «элитный» игрок и показывал свои настоящие качества в обоих таймах, в то время как американец Йедлин был катализатором ранних дебютов «Ньюкасла» и помогал команде осуществлять контратаку в ходе матча. Однако подача Трента Александера-Арнольда ускользает от него, а подача правого защитника снова оказывается на низком уровне.

Факт 3: Важность Фабиньо подчеркнута

Сегодня без Джоэла Матипа, а также их регулярного защитного дуэта, значение Фабиньо для «Ливерпуля» продолжает быть чрезвычайно высоким.

В этот раз он снова стал лучшим защитником на поле, хотя, если оценивать объективно, он не был таковым.

Нэт Филлипс временами показывал отличную игру для красных, но также было очевидно, что он ограничен в скорости и передаче.

Конечно, «Красные» могут выйти на трансферный рынок в январе, чтобы пополнить свои ряды, но до тех пор Фабиньо, пожалуй, является самым важным игроком в команде.

Факт 4: Заголовок говорит за себя

«Ливерпуль» выходит на вершину новогодней таблицы, но набирает далеко не так много очков, как они ожидали.

Ничьи с «Вест Бромвичем» и «Ньюкаслом» были неожиданными: они потеряли четыре очка в матчах, которые ожидали выиграть в этом году.

Три очка отделяют их от других команд в рейтинге, плюс значительный прирост количества мячей, что удержит их над «Манчестер Юнайтед», если они выиграют свою игру.

Однако, более уместен и тот расклад, что «Манчестер Сити» все равно будет лидировать на одно очко, если смогут выиграть свои дополнительные игры. В этом сезоне чемпионская гонка намного сильнее, чем год назад.

Подводя итог, следует отметить, что хоть «Ливерпуль» и оказался на первом месте в рейтинге, но в последнее время начал показывать плохую игру: так, 2 последних матча закончились ничьей, причем в последнем – счет так и не удалось открыть. На данный момент, команду отделяет всего 3 очка от «Манчестер Юнайтед» и вполне возможно, что уже в следующем сезоне Красные уступят свое место. Ну а матч, который состоялся 30 декабря, был завершающим в этом году. Ждем новый сезон, интересные матчи и возможность присутствовать на них уже в следующем году.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российская Премьер-Лига ушла на зимнюю паузу, лидер - «Зенит». Компанию питерцам в тройке составляют ЦСКА и «Спартак».

В Крыму решили провести «год футбола в сельской местности». Власти Крыма объявили 2021 год Годом футбола в сельской местности.

«Фаворит» грезит возрождением во второй части сезона, «Крымтеплица» меняет тренера. Новый сезон в чемпионате Крыма развивается по неожиданному сценарию. Чемпион прошлого сезона «Евпатория» в этом розыгрыше выступает неважно и идет лишь на четвертом месте в турнирной таблице.

ФК «Севастополь» возглавил турнирную таблицу крымского чемпионата. Футбольный клуб «Севастополь» обыграл «Крымтеплицу» в ходе матча в поселке Аграрное под Симферополем.