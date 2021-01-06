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Бизнес

Владельцем оптического завода в Феодосии стал бизнес-партнер главы Федерации бокса Крыма

Владельцем оптического завода в Феодосии стал бизнес-партнер главы Федерации бокса Крыма

фото © Новости Крыма

Власти Крыма продали 100% акций Феодосийского оптического завода за 10 миллионов рублей бизнесмену из Симферополя Владимиру Маслову, который является давним бизнес-партнером главы Федерации бокса Крыма Сергея Воронкова.

Аукцион по продаже акций завода состоялся в декабре 2020 года. В российских базах Маслов упоминается среди владельцев 16-ти крымских предприятий разных направлений: от бизнес-консалтинга и управления недвижимостью до разработки карьеров и строительства.

По данным Федеральной налоговой службы России, свидетельство индивидуального предпринимателя Владимиру Маслову выдали в конце 2014 года. Основным его профилем является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Вместе с Воронковым Владимир Маслов, в частности, владеет ООО «Дом Чирахова» – компанией, которой принадлежит часть исторического особняка в центре Симферополя.

Сергей Воронков стал новым президентом Федерации бокса Крыма 27 октября 2016 года.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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