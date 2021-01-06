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Санкции

В севастопольском селе не подключают газ из-за «крымских» санкций против Газпрома

Развожаев дезинформирует Кремль, что поселки подключены, а его подчиненные объясняют жителям, что подведение труб к их домам пагубно отразится на будущем России.

Губернаторские СМИ подвели итоги работы Михаила Развожаева за 2020 год. В частности журналисты приписали градоначальнику подключение к газу хозяйств в селе Фронтовое, которого не было. Местным должны были подвести трубы к участкам бесплатно по спецпоручению Владимира Путина.

Департамент городского хозяйства ответил сельчанам, что обещанное Развожаевым подключение к газу скажется на ситуации в стране и деятельности ПАО «Газпром», которому необходимо работать с иностранными партнерами. Госкомпания выбрана в России оператором программы, но ее присутствие на полуострове невозможно. Чиновники просят «фронтовиков» дождаться ослабления крымских санкций или определения иного источника финансирования.

Как пожаловался один из жителей села: «Пока «Газпром» рассчитывается с Украиной за газ – ему не до нас».

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