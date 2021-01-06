В Севастополе выявлено рекордное число заболевших COVID за сутки

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За истекшие 24 часа в городе выявлено 90 новых случаев заражения. Об этом говорится на сайте правительства города.

85 человека выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений, пять человек скончались.

«Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 7284 человека. В настоящий момент выздоровели 6720 человек, 258 умерло», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, за минувшие сутки в республике было выявлено 225 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, по данным Минздрава РК, общее количество зараженных коронавирусом в республике достигло 26 252 человек. Из них 21 009 выздоровели, 556 – стали жертвами болезни.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Семь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Семь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

В Севастополе всплеск смертей от коронавируса. Медики в Севастополе выявили 88 новых случаев COVID-19.

В Крыму продолжает снижаться число новых заражений. За 4 января на территории Республики Крым зарегистрировано 203 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Названы сроки улучшения ситуации с коронавирусом в мире. Ковид не уйдет так быстро, как хотелось бы.