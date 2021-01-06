Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● Крымский рождественский стол против коронавируса ● Дешевое средство от вшей спасает от тяжелых форм коронавируса ● Семь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● В Севастополе всплеск смертей от коронавируса
В Севастополе выявлено рекордное число заболевших COVID за сутки
фото © Новости Крыма
За истекшие 24 часа в городе выявлено 90 новых случаев заражения. Об этом говорится на сайте правительства города.
85 человека выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений, пять человек скончались.
«Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 7284 человека. В настоящий момент выздоровели 6720 человек, 258 умерло», - говорится в сообщении.
Как ранее сообщалось, за минувшие сутки в республике было выявлено 225 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, по данным Минздрава РК, общее количество зараженных коронавирусом в республике достигло 26 252 человек. Из них 21 009 выздоровели, 556 – стали жертвами болезни.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Семь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Семь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
В Севастополе всплеск смертей от коронавируса. Медики в Севастополе выявили 88 новых случаев COVID-19.
В Крыму продолжает снижаться число новых заражений. За 4 января на территории Республики Крым зарегистрировано 203 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Названы сроки улучшения ситуации с коронавирусом в мире. Ковид не уйдет так быстро, как хотелось бы.
В Севастополе выявлено рекордное число заболевших COVID за сутки
За истекшие 24 часа в городе выявлено 90 новых случаев заражения. Об этом говорится на сайте правительства города.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 5 января на территории Республики Крым зарегистрировано 225 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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