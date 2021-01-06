В Крыму за незаконное привлечение денежных средств граждан наказали финансовую компанию

Прокуратура Ленинского района Севастополя проверила исполнение федерального законодательства в деятельности обособленного подразделения КПО «Юнион Финанс» на территории города Севастополя.

Установлено, кооператив потребительское общество «Юнион Финанс» осуществляло привлечение денежных средства граждан под видом инвестирования в бизнес-проекты.

При этом в нарушение требований действующего законодательства юридическое лицо в государственном реестре кредитных кооперативов не зарегистрировано, лицензии на привлечение денежных средств физических лиц во вклады общество также не имеет.

Прокуратурой района в отношении КПО «Юнион Финанс» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)

Арбитражным судом города Севастополя кооператив оштрафован на 40 тыс. рублей.

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