В Крыму цветут деревья и созрела малина

В Севастополе цветут деревья и появились плоды сливы.

Об этом сообщают горожане в соцсетях и публикуют фотографии. Кое где созрела малина, хотя люди отмечают – она не очень сладкая, ягоды можно использовать для приготовления варенья.

Некоторые жители считают: это явление говорит о том, что летом будет мало ягод, а значит цена на них еще вырастет. Делятся пользователи «Вконтакте» и снимками подснежников — цветы были замечены на Северной и Корабельной сторонах. Впрочем, теплая погода на полуострове продлится недолго — после 7 января придет похолодание, — сообщает гидрометцентр Крыма. По прогнозам экспертов, температура воздуха понизится на 5-7 градусов, возможны дождь и мокрый снег, усилится холодный северо-восточный ветер до 15-20 м/сек.

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