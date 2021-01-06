В Крыму падает доверие к власти и растут протестные настроения

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Власти Крыма утверждают, что вызовы 2020 года не снизили уровень доверия крымчан к местной власти и партии «Единая Россия». По их мнению, трудности прошедшего года лишь сплотили крымчан вокруг властей Крыма.

В программе «Открытый разговор с Владимиром Константиновым» телеканала «Миллет» лидер крымских единороссов, спикер парламента Крыма Владимир Константинов отметил, что уровень доверия крымчан к власти очень высок и в последнее время вырос еще.

«Ментальная особенность крымчан – сплачиваться во время проблем. Сегодня уровень поддержки власти очень высокий. Мы на партийном уровне регулярно занимаемся изучением общественного мнения. Проблемы беспокоят крымчан, но при этом не меняется отношение к власти. Наоборот, уровень доверия растет, потому что крымчане сплачиваются возле центра, поэтому в этом плане ничего не произошло с отношением к крымской власти, федеральной власти. Крымчане сплотились и несут эту ношу достойно», – отметил Константинов.

Зоозащитница, администратор сообщества «Крымский клуб любителей животных» Светлана Дремлюгина рассказала, что многие проблемы крымчан вызваны «случайными людьми», оказавшимися во власти Крыма.

«Хочу заметить, что не только 2020-й год был сложным годом для крымской власти. Начиная с 2014 года, крымские менеджеры высшего звена постоянно сталкивались с разными проблемами, которые не решались в регионе со времен распада СССР. В любом обществе во власть часто попадают случайные люди, не имеющие за плечами поступательного карьерного роста в своей профессии, и поэтому оказываются не компетентными, не подготовленными к современным социально-политическим вызовам. Хорошо, если хватает ума учиться на ходу. Принимать управленческие решения в масштабах города или всего региона – большая ответственность перед обществом и вышестоящей властью. Неверные решения могут обернуться материальными потерями, политическими провалами и даже человеческими жертвами. Не секрет, что и в крымской власти много случайных людей, а потому было много провальных решений, осуждаемых крымчанами», – рассказала зоозащитница.

Светлана Дремлюгина считает, что уровень доверия к партии власти в Крыму снижается вместе с падением жизненного уровня.

Блогер Александр Горный, переехавший в Крым, отмечает, что уровень доверия к «Единой России» падает не только среди крымчан, но и у россиян.

«Уровень доверия к партии власти падает по всей России, и Крым не является исключением. Жаль, что ввиду новых законов я не могу сказать все, что думаю об этом политическом цирке, где «клоуны» злые, вороватые и глухие к народу. Но уверен, что скоро нас ждут изменения, произойдет смена политических элит. Это просто политический миг, и он пролетит. На материке есть здоровые силы, и я в них верю. «Кремлевские башни» приготовились к битве. Кто победит? Хочется верить и надеяться в лучшее, но круг времени замкнется однозначно», – отметил блогер.

Крымский журналист Алексей Назимов считает, что негативно на уровень доверия к партии власти сказывается резкий рост цен в Крыму.

Активистка общественного движения «Свободный Крым» Эмине Ибраимова отмечает падение уровня доверия крымчан к партии власти с одновременным ростом протестных настроений.

«В умах крымчан закрепилась фраза лидера единороссов Дмитрия Медведева, сказанная в Крыму: «Денег нет, но вы держитесь». Это и есть вся суть российской партии власти: для простых людей денег нет, а для себя – огромные оклады и премии. Крымчан не особо радуют крупные инфраструктурные проекты, которыми гордится партия власти в Крыму, потому что зарплаты и пенсии с 2014 года не выросли, а если взять бюджетную сферу, где урезали стимулирующие выплаты, то зарплаты здесь даже снизились. При этом цены по сравнению с 2014 годом выросли в разы! Поэтому доверие к власти у людей не может расти, это доверие падает вслед за падающим уровнем жизни рядовых крымчан, в то же время растут протестные настроения. Крымчане уже не хотят мириться с падением их уровня жизни и свертыванием гражданских прав и свобод. Не за горами уже тот день, когда они на избирательных участках скажут: «Доверия к власти нет, так что держитесь!», – прокомментировала ситуацию активистка.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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