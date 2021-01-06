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Власть

В два раза больше ракетных стрельб: на Черноморском флоте России подвели итоги 2020 года

В два раза больше ракетных стрельб: на Черноморском флоте России подвели итоги 2020 года

фото © zloy-odessit.livejournal.com

Силы Черноморского флота России в 2020 году провели в два раза больше ракетных стрельб по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.

«В ходе плановой отработки задач корабельные соединения и береговые подразделения осуществили более 30 ракетных стрельб зенитными и крылатыми ракетами, в том числе «Калибр-НК», увеличив показатель в два раза по сравнению с 2019 годом», – говорится в сообщении.

По плану артиллерийской подготовки корабельных сил флота было проведено порядка 200 артиллерийских стрельб по воздушным, морским и береговым целям, значительная часть из которых были выполнены экипажами кораблей в составе однородных и разнородных тактических групп.

Кроме того, как сообщает Минобороны России, в 2020 году план выполнения боевых упражнений с применением морского подводного оружия на Черноморском флоте перевыполнен на 10%, а количество примененного оружия увеличилось в 1,2 раза.

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В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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