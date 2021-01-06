Общество
В бахчисарайском зоопарке в новогоднюю ночь родился бычок шотландской породы
В «Парке миниатюр» в Бахчисарае в новогоднюю ночь корова шотландской породы родила теленка, сообщил владелец зоопарка Виктор Жиленко в своем Instagram.
«У нас радостная новость – в новогоднюю ночь корова шотландского скота родила нам маленького шотландского скотенка. Этот маленький бычок станет талисманом 2021 года и, надеемся, принесет нам большую удачу», – сказал Виктор Жиленко.
По его словам, новорожденного бычка планируют назвать Талисманом.
Летом 2020 года в «Парке миниатюр» в Бахчисарае приютили детеныша косули.
«Парк миниатюр» находится в Бахчисарае. Там собраны историко-культурные и архитектурные достопримечательности Крыма в масштабе 1:25. В парке есть также минизоопарк.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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